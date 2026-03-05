закрыть
10 июня 2026, среда, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский потроллил Орбана: Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам

9
  • 5.03.2026, 17:02
  • 8,272
Зеленский потроллил Орбана: Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам
Владимир Зеленский

Президент Украины надеется, что никто в ЕС не будет блокировать выделение 90 млрд евро помощи Киеву.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга по итогам работы правительства.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным Силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», - отметил президент Украины, вероятно, имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов», - добавил он.

По словам президента, Украина рассчитывает на деньги ЕС и на собственный бюджет.

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», поврежденному в результате российских атак.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко