Китай отказался спасать аятолл 6 5.03.2026, 17:08

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Пекин больше волнует нефть, чем судьба режима.

Китай внимательно следит за эскалацией вокруг Ирана на фоне ударов США и Израиля, однако, несмотря на тесные связи между странами, Пекин не спешит оказывать Тегерану серьезную поддержку. Аналитики отмечают, что для китайского руководства ключевым вопросом остается не судьба иранского режима, а стабильность поставок нефти, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

По данным экспертов, более 55% нефтяного импорта Китая в 2025 году поступало из стран Ближнего Востока, около 13% — непосредственно из Ирана. Значительная часть этих поставок проходит через Ормузский пролив — стратегический морской путь, контролируемый Ираном. Поэтому любое масштабное военное противостояние в регионе может поставить под угрозу энергетическую безопасность Китая.

Несмотря на это, реакция Пекина остается сдержанной. После кратковременной войны Израиля и Ирана в 2025 году Китай ограничился дипломатическими заявлениями и призывами к деэскалации. Аналогичная позиция сохраняется и сейчас: китайский МИД призывает «все стороны» прекратить боевые действия и подчеркивает необходимость уважения суверенитета государств региона.

Эксперты считают, что доверие Китая к иранскому руководству заметно снизилось. В Пекине все чаще сомневаются в реальной силе Тегерана как регионального игрока. Китайские аналитики указывают на слабую экономику страны, внутренние проблемы управления и ограниченную эффективность иранских ответных действий на атаки противников.

Разочарование усилилось и из-за провалов союзников Ирана в регионе. За последние годы серьезные потери понесли движения ХАМАС и «Хезболла», а Тегеран, по мнению наблюдателей, не оказал им значительной поддержки.

Кроме того, Китай не заинтересован в резком обострении отношений с США. В ближайшее время ожидается встреча президента США Дональд Трамп и председателя КНР Си Цзиньпин, на которой стороны могут обсудить снижение напряженности между двумя державами.

Главным фактором для Пекина остается нефть. Китай обладает стратегическими запасами, которые могут покрыть около 30% годового импорта, однако длительное прекращение поставок через Ормузский пролив стало бы серьезным ударом для экономики страны.

Если конфликт приведет к закрытию пролива или затяжной войне, Китай может пересмотреть свою позицию. В таком случае Пекин способен поддержать Иран экономически и технологически, например поставками оборудования двойного назначения.

Однако если власть в Тегеране сменится, Китай, вероятно, быстро адаптируется. Для Пекина важно прежде всего сохранить стабильные энергетические поставки, независимо от того, кто будет управлять страной.

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