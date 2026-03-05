США бьют по подземным городам в Иране 5.03.2026, 17:27

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Речь идет об огромных сетях туннелей с баллистическими ракетами.

Подземная военная инфраструктура Ирана, которую десятилетиями считали ключевым элементом обороны страны, во время нынешнего конфликта превратилась не только в защиту, но и в потенциальную уязвимость, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о так называемых «ракетных городах» — огромных сетях туннелей, где хранятся и готовятся к запуску баллистические ракеты. По данным аналитиков, удары авиации США и Израиля наносятся в том числе по пусковым установкам в момент их выхода из подземных баз для запуска ракет.

Стратегия создания таких объектов начала формироваться после Ирано‑иракская война (1980–1988) и операции «Буря в пустыне» 1991 года. Тогда Тегеран сделал вывод, что не способен выиграть прямое противостояние с противником, обладающим превосходством в воздухе и высокоточном оружии.

В результате Иран начал строить десятки подземных комплексов — от ракетных баз и командных пунктов до авиабаз и складов. Туннели обычно расположены на глубине от 30 до 80 метров и могут тянуться на десятки километров. По заявлениям властей, подобные базы существуют во всех 31 провинциях страны, хотя подтверждена лишь часть объектов.

В таких «городах» размещаются ракеты средней дальности, включая Emad и Ghadr, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Кроме того, Иран построил подземные авиабазы, например Oghab 44, где могут размещаться самолеты вроде F‑4 Phantom II. Под землей также хранятся беспилотники и пусковые установки дронов семейства Shahed‑136.

Военные эксперты отмечают, что такая инфраструктура позволяет сохранить часть вооружений после первых ударов противника. Однако необходимость выводить технику на поверхность для запуска делает эти базы уязвимыми для авиации и спутниковой разведки.

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