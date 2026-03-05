Мобильным операторам запретили загонять белорусов в большой минус 8 5.03.2026, 17:27

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Задолженность на счету абонента не должна превышать 5 базовых величин.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О радиочастотном спектре».

Документ обязывает операторов электросвязи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин (на сегодня это составит 225 рублей). Это позволит, в частности, исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге.

Устанавливается также обязанность операторов электросвязи проводить опросы абонентов о качестве услуг электросвязи, работе сети электросвязи и обслуживании

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