Foreign Policy: Орбан потерпит сокрушительное поражение8
- 5.03.2026, 17:51
- 10,096
Какая судьба ждет премьера Венгрии?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вступил в одну из самых сложных политических кампаний за последние годы. На парламентских выборах 12 апреля он рискует потерять власть после 16 лет непрерывного правления, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Политик давно выстроил тесные связи с американскими консерваторами. Еще в 2016 году Орбан сделал ставку на будущего президента США Дональда Трампа, когда тот считался маловероятным кандидатом. С тех пор Венгрия стала одним из главных европейских ориентиров для движения MAGA, а Будапешт регулярно посещали союзники Трампа.
Однако сейчас позиции Орбана ослабли. Экономический рост замедлился, ухудшается качество государственных услуг, а коррупционные скандалы подрывают доверие к власти. Согласно опросам, партия оппозиционного политика Петер Мадьяр опережает правящую «Фидес» примерно на десять процентных пунктов.
Кампания проходит крайне напряженно. Власти активно используют тему войны в Украине, утверждая, что Запад втягивает Венгрию в конфликт. На предвыборных плакатах оппоненты Орбана изображаются в союзе с президентом Украины Владимир Зеленский и руководством Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Одновременно правительство усиливает социальные выплаты и налоговые льготы для ключевых групп избирателей. Оппозиция обвиняет власти в использовании административного ресурса и политическом давлении.
Внешняя политика Орбана также вызывает напряжение в Европе. Недавно Будапешт заблокировал новый пакет санкций против России, что вызвало резкую критику со стороны стран ЕС.
Эксперты считают, что даже в случае поражения Орбан сохранит значительное влияние. За годы правления его сторонники заняли ключевые позиции в государственных институтах — от судебной системы до медиа.
Поэтому исход апрельских выборов может не только определить будущее венгерского правительства, но и повлиять на политический баланс в Европе. Многие наблюдатели уверены: даже если Орбан проиграет, его политическая борьба на этом не закончится.