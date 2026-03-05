Foreign Policy: Орбан потерпит сокрушительное поражение 8 5.03.2026, 17:51

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Какая судьба ждет премьера Венгрии?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вступил в одну из самых сложных политических кампаний за последние годы. На парламентских выборах 12 апреля он рискует потерять власть после 16 лет непрерывного правления, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Политик давно выстроил тесные связи с американскими консерваторами. Еще в 2016 году Орбан сделал ставку на будущего президента США Дональда Трампа, когда тот считался маловероятным кандидатом. С тех пор Венгрия стала одним из главных европейских ориентиров для движения MAGA, а Будапешт регулярно посещали союзники Трампа.

Однако сейчас позиции Орбана ослабли. Экономический рост замедлился, ухудшается качество государственных услуг, а коррупционные скандалы подрывают доверие к власти. Согласно опросам, партия оппозиционного политика Петер Мадьяр опережает правящую «Фидес» примерно на десять процентных пунктов.

Кампания проходит крайне напряженно. Власти активно используют тему войны в Украине, утверждая, что Запад втягивает Венгрию в конфликт. На предвыборных плакатах оппоненты Орбана изображаются в союзе с президентом Украины Владимир Зеленский и руководством Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Одновременно правительство усиливает социальные выплаты и налоговые льготы для ключевых групп избирателей. Оппозиция обвиняет власти в использовании административного ресурса и политическом давлении.

Внешняя политика Орбана также вызывает напряжение в Европе. Недавно Будапешт заблокировал новый пакет санкций против России, что вызвало резкую критику со стороны стран ЕС.

Эксперты считают, что даже в случае поражения Орбан сохранит значительное влияние. За годы правления его сторонники заняли ключевые позиции в государственных институтах — от судебной системы до медиа.

Поэтому исход апрельских выборов может не только определить будущее венгерского правительства, но и повлиять на политический баланс в Европе. Многие наблюдатели уверены: даже если Орбан проиграет, его политическая борьба на этом не закончится.

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