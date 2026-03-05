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8 марта проспект Независимости в Минске перекроют почти на шесть часов

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  • 5.03.2026, 18:09
  • 2,060
8 марта проспект Независимости в Минске перекроют почти на шесть часов

В воскресенье в столице Беларуси пройдет «Красивый забег».

Из-за мероприятия движение по проспекту Независимости будут перекрывать в два этапа:

с 9:00 до 14:30: на участке от улицы Филимонова до улицы Калиновского (объезд – по улицам Волгоградской, Филимонова, Франциска Скорины, Кедышко, Калиновского, Дачному проезду и улице Парниковой);

с 11:30 до 13:30: на участке от улицы Сурганова до улицы Калиновского (объезд – по улицам Сурганова, Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, Кнорина, Кедышко и Калиновского).

В это время изменится и движение общественного транспорта.

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