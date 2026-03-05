Украина только выиграет 2 Петр Олещук

5.03.2026, 18:13

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Петр Олещук

Четыре неочевидные выгоды Киева от войны США и Израиля против Ирана.

Удар США и Израиля по Ирану — это крупнейшая военная операция Вашингтона на Ближнем Востоке со времён вторжения в Ирак, с десятками тысяч военнослужащих, сотнями самолётов и массированной воздушной кампанией. Это настоящая масштабная региональная война, которая «растягивается» от Кипра до Персидского залива, влияет на мировые рынки нефти и газа, меняет общий расклад мировых сил.

Именно Иран за последние годы стал ключевым донором России в сфере дешёвых ударных беспилотников и части ракетных технологий. «Шахеды», превратившиеся в ночной кошмар для украинских городов, результат именно этого сотрудничества. Иранские тактические ракеты уже фиксировались на украинском фронте. В ответ Москва, по публичным данным, согласилась поставлять Тегерану современные системы ПВО, часть авиационных технологий и политическое прикрытие на международных площадках.

Война США и Израиля против Ирана напрямую бьёт по этой оси. Уничтожение иранских баз, складов, заводов, центров управления, интегрированных систем ПВО и ракетной инфраструктуры потенциально снижает возможности Ирана производить и поставлять России дроны, ракеты, комплектующие. Часть мощностей, особенно в сфере беспилотников, Тегеран мог успеть рассредоточить в подземных хранилищах, но масштаб операции США и Израиля делает потери неизбежными.

Это означает, что канал «Иран — Россия — фронт в Украине» (по крайней мере, на какое-то время) становится более уязвимым.

В то же время, война против Ирана уже показала, с какой скоростью США «сжигают» высокоточные боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты, ракеты ПВО. Если США и ключевые европейские страны тратят значительную часть запасов на Ближнем Востоке, американские генералы будут требовать в первую очередь закрывать потребности собственной армии в условиях большой войны. Это не означает, что Украину «бросят». Но риск размывания приоритетов очевиден. Украине придётся тщательно выстраивать своё послание западным партнерам, подчеркивая значение поддержки борьбы Киева против агрессии Москвы.

Также нельзя забывать, что война с Ираном мгновенно ударила по нефтяному рынку. Угроза для судоходства в Ормузском проливе подняла цены, увеличила страховые премии, сделала любой транзит через Персидский залив более рискованным.Мир экономики реагирует нервно. Наблюдается подорожание нефти, рост транспортных расходов, новые инфляционные волны. Для Европы, уже пережившей энергетический шок 2022–2023 годов, это означает ещё один удар поэкономическому росту, по бюджету, по социальной стабильности.

Чем дольше сохраняется напряжённость в Ормузе, тем дороже становится баррель нефти, тем больше растут доходы отроссийской нефти. Часть выгоды «съедают» санкции и логистика, но в целом Москва потенциально получает дополнительные деньги, которые может конвертировать в ракеты и танки для войны против Украины.

Но несмотря на все риски, у этой войны есть и потенциальные выгоды, которые Киев может и должен попытаться конвертировать.

Первая очевидная выгода — это удар по иранскому ВПК, который напрямую поставляет инструменты террора в украинское небо. Вторая — это уникальный украинский опыт борьбы с иранскими дронами и ракетами. За четыре года войны Украина стала, по сути, полигоном по противодействию именно тем угрозам, которые сегодня обрушились на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Израиль и американские базы в заливе. Киев уже публично предлагает ближневосточным государствам помощь. От консультантов и инструкторов до совместных проектов в сфере дронов-перехватчиков, систем ПВО и РЭБ.

Это не альтруизм, а продуманная стратегия. Если Украина сможет дать монархиям Персидского залива реальную added value в виде технологий, обучения, совместных разработок, в ответ она может получить то, чего ей так не хватает. Например,дополнительные системы ПВО, ракеты, боеприпасы, инвестиции в собственный ВПК, политическую поддержку на глобальных площадках. Для арабских партнёров это также возможность показать Вашингтону, что они не просто «потребители безопасности», а часть более широкой коалиции против иранских технологий войны.

Третья потенциальная выгода — это давление на Россию через изменение регионального баланса. Если в результате войны Иран выйдет существенно ослабленным, его возможности помогать Москве будут меньше. РФ придётся либо вкладывать собственные ресурсы в поддержку Тегерана, либо смириться с ограничениями. И то и другое уменьшает «подушку безопасности» для Кремля.

Четвёртая — это ускорение западного оборонного производства. Масштабная война против Ирана наглядно показывает, что старые мирные темпы производства ракет, систем ПВО, артиллерийских боеприпасов больше не соответствуют реальности. Соединённые Штаты и Европа вынуждены масштабировать оборонную промышленность. Запускать новые линии, инвестировать в ракеты-перехватчики, дроны, кибер- и космическую инфраструктуру. Если Украина грамотно выстроит кооперацию, она может интегрироваться в часть этих цепочек.Например, как площадка для производства, тестирования и экспорта вооружений, а не только как «клиент» помощи.

Война США и Израиля против Ирана не принесёт Украине победы над Россией и не снимет угрозу ракетных ударов по украинским городам. Напротив, в краткосрочной перспективе она несёт больше рисков, чем плюсов. Но в долгосрочной перспективе именно эта война может заставить западные столицы наконец осознать, что эпоха «маленьких локальных конфликтов» завершилась, и против них не работают полумеры.

Если Запад сделает выводы и выстроит по-настоящему системную стратегию против связанных между собой режимов Москвы и Тегерана, Украина сможет стать не только бенефициаром, но и одним из ключевых архитекторов новой системы безопасности.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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