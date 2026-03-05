Зумеры перепили миллениалов

Зумеры перепили миллениалов9
- 5.03.2026, 18:18
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Вопреки общепринятому мнению.
Поколение зумеров, часто называемое «интересующимся трезвостью», на самом деле употребляет больше алкоголя, чем поколение миллениалов в том же возрасте, показало новое исследование, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Ученые из Университетского колледжа Лондона опросили почти 10 000 молодых людей, родившихся в 2000–2002 годах, когда им было 17 и снова в 23 года. Результаты показали, что 68 % взрослых из поколения зумеров за последний год были в запое. Для сравнения, среди миллениалов в аналогичном возрасте этот показатель составлял 25 %.
Исследование также показало рост употребления наркотиков: половина 23-летних пробовала каннабис, а треть — более тяжелые наркотики, такие как кокаин, кетамин и экстази. Количество людей, регулярно употребляющих алкоголь или экспериментирующих с тяжелыми наркотиками, утроилось к 23 годам. Ежемесячное запойное пьянство зафиксировано у 29 % участников, тогда как в 17 лет — только у 10 %.
Молодые люди, посещавшие университет, чаще находились в запое, а мужчины — чаще, чем женщины, употребляли алкоголь и наркотики.
Ведущий автор исследования, доктор Аасе Вилладсен, подчеркнула, что такие привычки могут негативно сказываться на здоровье, отношениях, учебе и работе, а также создавать нагрузку на здравоохранение и систему правосудия.
«Наши результаты подчеркивают необходимость устойчивого внимания к употреблению веществ и потенциально зависимому поведению среди молодых взрослых», — отметила доктор Вилладсен.
Данные исследования ставят под вопрос представление о том, что поколение зумеров массово выбирает трезвый образ жизни.