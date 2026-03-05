Сотни белорусских туристов не могут вылететь из Дубая в Минск 13 5.03.2026, 18:22

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Вместо рейсов домой – только рассылка с отмененными датами вылетов.

В Эмиратах ждут отправки домой сотни наших граждан, забронировавших туры с перелетом бюджетным перевозчиком ОАЭ. Об этом сообщают белорусские компании и их клиенты, застрявшие на курортах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает toursoyuz.by.

«Белавиа» организовала уже несколько вывозных рейсов из Дубая в Минск. Отечественные турфирмы, отправившие туристов в ОАЭ на крыльях FlyDubai, пока получают только рассылку с отмененными датами вылетов из Минска в Дубай и из Дубая в Минск.

Обещанный на сегодня вывозной рейс должен был забрать тех, кто по билетам улетал из Дубая в Минск 5 марта. Турфирмы задавались логичным вопросом – а что же будет с теми туристами, которые скопились на вылет с 28 февраля? Впрочем, вопрос повис в воздухе – так же, как и вывозной рейс FlyDubai на 5 марта по маршруту Дубай – Минск. Его отменили. Отменен и завтрашний рейс FZ 1715.

Какие варианты теперь у туристов? На вывозные рейсы «Белавиа» пока попасть нереально. Впрочем, «Белавиа» сообщает, что эвакуационные рейсы из Дубая запланированы на эту и всю следующую неделю, так что, возможно, места появятся. Но это – новые билеты, соответственно, издержки. Пока белорусские туроператоры за свой счет продляют проживание туристам, улетевшим с FlyDubai. Конечно, долго это продолжаться не может.

Отметим, что рейсы FlyDubai из Дубая в Москву есть, они курсируют. Те белорусские туристы, кто прилетал FlyDubai из российской столицы, уже возвращаются по этому же маршруту домой. Поэтому турфирмы думают над тем, чтобы сажать туристов именно на российские рейсы, поскольку с вылетом в Минск – полная неизвестность. По последним сообщениям наших туроператоров, авиакомпания все-таки собирается вывозить белорусских туристов из Дубая в Москву.

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