закрыть
10 июня 2026, среда, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в Ливане

  • 5.03.2026, 18:21
  • 1,282
Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в Ливане

Он отвечал за подготовку и учения в военном крыле террористической организации.

Сегодня утром военно-морские силы Израиля нанесли удар и ликвидировали в районе Триполи в Ливане командира ХАМАСа Васима Атталлу Али. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Васим Атталла Алисей отвечал за подготовку и учения в военном крыле ХАМАСа в Ливане.

Это был первый удар Израиля по району Триполи с начала нынешней войны.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко