Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в Ливане 5.03.2026, 18:21

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Он отвечал за подготовку и учения в военном крыле террористической организации.

Сегодня утром военно-морские силы Израиля нанесли удар и ликвидировали в районе Триполи в Ливане командира ХАМАСа Васима Атталлу Али. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Васим Атталла Алисей отвечал за подготовку и учения в военном крыле ХАМАСа в Ливане.

Это был первый удар Израиля по району Триполи с начала нынешней войны.

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