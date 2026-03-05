Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в Ливане
- 5.03.2026, 18:21
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Он отвечал за подготовку и учения в военном крыле террористической организации.
Сегодня утром военно-морские силы Израиля нанесли удар и ликвидировали в районе Триполи в Ливане командира ХАМАСа Васима Атталлу Али. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Васим Атталла Алисей отвечал за подготовку и учения в военном крыле ХАМАСа в Ливане.
Это был первый удар Израиля по району Триполи с начала нынешней войны.