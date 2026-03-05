Отдых на Браславских озерах ограничили

Отдых на Браславских озерах ограничили5
- 5.03.2026, 18:38
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Летом ожидаются очереди.
Для территории национального парка «Браславские озера» ввели новые ограничения. Соответствующее постановление Минприроды опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Документ усиливает контроль за особо охраняемыми природными территориями. Помимо популярных браславских озер, в нем также упоминается национальный парк «Припятский».
Для некоторых участков установили лимит на одновременное количество посетителей. Так, на участке №1 «Медведно» площадью 111,3 га одновременно могут находиться не более 124 человек. На участке №2 «Заснудье» (30,3 га) — до 43 человек. Самый строгий лимит действует на участке №3 «Обабье» площадью 6,1 га — там разрешено находиться лишь четырем посетителям.
Для национального парка «Припятский» определили допустимые площади изменения ландшафта. В рекреационной зоне общей площадью 1022,2 га полностью трансформировать можно не более 70,9 га, а значительные изменения допускаются лишь на 63,8 га.
Также документ устанавливает предельно допустимую нагрузку на территории при сборе грибов и черники, а также при посещении экологических троп.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.