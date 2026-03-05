Непал избрал новое руководство страны после революции поколения зумеров 1 5.03.2026, 19:18

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Страна стоит в начале пути к устойчивым реформам и улучшению жизни.

Шесть месяцев после свержения старой власти, обвиняемой в коррупции и непотизме, жители Непала проголосовали за обновление правительства. Выборы прошли на фоне последствий молодежной революции, когда протесты против цензуры соцсетей и коррупции привели к массовым столкновениям с силами безопасности и гибели десятков людей, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Главным бенефициаром выборов стала партия Национальная независимая партия (R.S.P.) во главе с харизматичным рэпером и бывшим мэром Катманду Балендрой Шахом. Если партия получит большинство мест в парламенте, 35-летний Шах станет премьер-министром Непала. R.S.P. также выдвигает девять своих кандидатов, включая 29-летнего Сасмита Покхарела, Национальная независимая партия помощника Шаха, с опытом в градостроительстве и образовательной политике.

«Старые лидеры показали себя некомпетентными и высокомерными. Нам нужны свежие голоса», — заявил Покхарел.

В день выборов Непал фактически остановился: движение транспорта нарушено, люди добирались пешком, на велосипедах, лошадях и повозках, что обеспечило чистое небо и пустые улицы в Катманду. В северном районе Мустанг к полудню проголосовала почти половина избирателей.

Несмотря на высокий уровень безопасности, местами происходили инциденты: в центральном Долакха выборы на короткое время остановили из-за конфликта представителей партий, а полиция открывала предупредительную стрельбу.

Тем не менее, проблемы Непала остаются глубокими: коррупция, неравенство и массовая трудовая миграция. Около трех миллионов непальцев работают за границей, сталкиваясь с тяжелыми условиями труда.

Многие, как 23-летний Камал Равал, были вынуждены уехать за границу, лишившись возможности проголосовать, а другие, как 28-летний Радж Такури, сомневаются, что выборы принесут реальные перемены.

Эти выборы стали символом надежд поколения зумеров, но путь к устойчивым реформам и улучшению жизни в стране еще далек.

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