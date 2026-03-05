закрыть
10 июня 2026, среда, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран – это звоночек для России

8
  • Андрей Коваленко
  • 5.03.2026, 20:12
  • 12,226
Иран – это звоночек для России

У Кремля есть время до 4 июля.

Началась ли третья мировая? Как ситуация в Иране влияет на Украину и что будет дальше?

Война США и Израиля против Ирана продолжается. Ормузский пролив – ее ключевая история. Иран пытается сделать все, чтобы затянуть войну. Китай пытается добиться того, чтобы Иран изменил свою стратегию обстрелов и не создавал проблем в Ормузском проливе, чтобы ничего не препятствовало движению нефти. Соединенные Штаты – тоже.

У Ирана сил для продолжительного противостояния нет. Соответственно, сухопутная операция может начаться. Курдские войска уже из Ирака вступили на территорию Ирана. Соответственно, Иран проиграл войну – 100%. Просто сейчас они делают все, чтобы сохранить режим, и пытаются хоть как-то договориться о своем будущем и возможном сотрудничестве с Западом.

Это не третья мировая война. Идут региональные войны. Если третья мировая и идет, то в киберпространстве.

Касательно того, что будет делать НАТО. Поскольку Иран запустил баллистические ракеты в направлении Турции, НАТО дает понять, что может вполне применить военную силу против Ирана. Против России же этого не делают. Почему так? Двойные стандарты мира уже давно никого не удивляют – у России есть ядерное оружие, и все этого боятся.

Все, что сейчас происходит в Иране, – это сигнал России. У России есть время до 4 июля, чтобы появилось соглашение с Украиной. Иран – это звоночек для России, что войну надо завершать.

Путин тем временем угрожает Европе ростом цен на газ. Он пытается поддержать Орбана в Венгрии на выборах и продолжает войну, хотя успехов нет.

Андрей Коваленко, ТіkTok

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко