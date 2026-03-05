Иран – это звоночек для России 8 Андрей Коваленко

5.03.2026, 20:12

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У Кремля есть время до 4 июля.

Началась ли третья мировая? Как ситуация в Иране влияет на Украину и что будет дальше?

Война США и Израиля против Ирана продолжается. Ормузский пролив – ее ключевая история. Иран пытается сделать все, чтобы затянуть войну. Китай пытается добиться того, чтобы Иран изменил свою стратегию обстрелов и не создавал проблем в Ормузском проливе, чтобы ничего не препятствовало движению нефти. Соединенные Штаты – тоже.

У Ирана сил для продолжительного противостояния нет. Соответственно, сухопутная операция может начаться. Курдские войска уже из Ирака вступили на территорию Ирана. Соответственно, Иран проиграл войну – 100%. Просто сейчас они делают все, чтобы сохранить режим, и пытаются хоть как-то договориться о своем будущем и возможном сотрудничестве с Западом.

Это не третья мировая война. Идут региональные войны. Если третья мировая и идет, то в киберпространстве.

Касательно того, что будет делать НАТО. Поскольку Иран запустил баллистические ракеты в направлении Турции, НАТО дает понять, что может вполне применить военную силу против Ирана. Против России же этого не делают. Почему так? Двойные стандарты мира уже давно никого не удивляют – у России есть ядерное оружие, и все этого боятся.

Все, что сейчас происходит в Иране, – это сигнал России. У России есть время до 4 июля, чтобы появилось соглашение с Украиной. Иран – это звоночек для России, что войну надо завершать.

Путин тем временем угрожает Европе ростом цен на газ. Он пытается поддержать Орбана в Венгрии на выборах и продолжает войну, хотя успехов нет.

Андрей Коваленко, ТіkTok

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