На рынке труда сохраняется дефицит медработников 4 5.03.2026, 20:21

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Требуются тысячи врачей и медсестер.

В Минздраве рассказали, какая ситуация в 2025 году была с укомплектованностью врачами и средними медработниками. Спойлер: в ведомстве заявляют, что обстановка улучшилась. Тем временем в республиканской базе вакансий сейчас размещено около 3 тысяч предложений для врачей, а для медсестер — около 2,4 тысячи.

В ведомстве уточнили, что вместе с исполкомами — областными и в Минске — следят за тем, как укомплектованы медкадрами организации здравоохранения. «Принимаются и реализуются меры по преодолению негативных тенденций по отдельным направлениям кадрового обеспечения на текущий момент и среднесрочную перспективу, — сообщили в Минздраве и добавили: — Проводимая системная работа в 2025 году позволила снизить по всем регионам число вакансий врачей-специалистов на 46,1%, средним медицинским работникам — на 68,6%, санитаркам — на 53,8%».

Улучшить кадровую ситуацию помогли молодые специалисты, уточнили в Минздраве. По данным ведомства, показатель укомплектованности по занятым должностям по врачам-специалистам составил 96,1% (в 2024 году — 95,7%). Укомплектованность средними медработниками сохранена на уровне 97,5% — такой же показатель был в 2024-м.

«При этом улучшен показатель укомплектованности по физическим лицам во всех регионах, снижен коэффициент совместительства до оптимального значения (1,25) (за исключением Витебской, Минской и Могилевской областей)», — уточнили в Минздраве.

В ведомства также отметили, что создание условий для работы людей пенсионного возраста позволило увеличить количество работающих пенсионеров врачей-специалистов на 10,8%, средних медицинских работников — на 7,7%.

Средняя зарплата врачей-специалистов в 2025 году составила 3 753,2 рубля, а медработников со средним специальным медицинским образованием — 2 049,1 рубля, сообщили в Минтруда.

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