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Пакистанский бизнесмен признался в организации убийства Трампа

  • 5.03.2026, 20:50
  • 5,408
Пакистанский бизнесмен признался в организации убийства Трампа
Асиф Мерчант

Асиф Мерчант уверяет, что участвовал в заговоре по принуждению Ирана.

Пакистанский бизнесмен Асиф Мерчант, обвиняемый в организации покушения на Дональда Трампа, уверяет, что участвовал в заговоре по принуждению Ирана. Об этом сообщает The Guardian из зала суда в Нью-Йорке.

Свое заявление о причастности Ирана к плану покушения на президента США Асиф Мерчант сделал, давая показания в свою защиту в суде в Бруклине, который разбирает его дело. По его словам, он пошел на сотрудничество с Ираном, поскольку иранцы угрожали убить его жену и приемную дочь.

В своих показаниях Мерчант заявил, что работавший с ним служащий Корпуса стражей исламской революции по имени Мердад Юсеф приказал ему в 2024 году отправиться в США и найти там уголовников для организации, кроме прочего, заказного убийства. По словам обвиняемого, ему не называли конкретную цель. В качестве возможных мишеней указывались тогдашний президент Джо Байден, Дональд Трамп и видная представительница Республиканской партии Никки Хейли.

План провалился, когда Мерчант передал $5 тыс. потенциальным убийцам, оказавшимся агентами ФБР. Его арестовали летом 2024 года, когда он собирался вернуться из Техаса в Пакистан. Суд над ним начался на прошлой неделе.

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