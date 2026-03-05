Дональд Трамп: Куба тоже падет 5 5.03.2026, 21:09

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По его словам, остров уже «хочет заключить сделку».

Иран не будет последним, кто сдастся в инициированном президентом США Дональдом Трампом конфликте. Следующей станет Куба. Об этом американский лидер заявил в интервью Politico.

«Людям нравится то, что происходит (имеется в виду военная операция США в Иране, — Прим. ред.)», — заявил Трамп.

Он отметил, что правительство Ирана не будет последним, кто сдастся.

«Куба тоже падет. Мы перекрыли всю нефть, все деньги, все, что поступало из Венесуэлы, единственного источника. И они хотят заключить сделку», — сказал Трамп.

Он также подтвердил, что США находятся на связи с кубинским коммунистическим руководством на фоне нарастающей нестабильности после захвата американскими военными венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что у правительства Кубы «большие проблемы, у них нет денег» и допустил «дружественный захват» страны. Госсекретарь США Марко Рубио также неоднократно выступал с резкой критикой кубинских властей, называя нынешнюю ситуацию на острове нежизнеспособной и заявляя о необходимости «драматических изменений».

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