Трамп заявил о поддержке наступления курдов на Иран

Трамп заявил о поддержке наступления курдов на Иран2
- 5.03.2026, 22:06
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Курдские соединения могут разжечь восстание в стране.
Президент США Дональд Трамп поддерживает наступление курдских сил на Иран. Об этом он заявил агентству Reuters.
«Я считаю замечательным, что они хотят это сделать, я только за», — сказал Трамп.
На вопрос журналистов о том, предоставят ли США воздушную поддержку курдскому наступлению, или уже сделали это, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать».
На пятый день военной операции США и Израиля в Иране CNN со ссылкой на источники сообщил, что Центральное разведывательное управление США вооружает курдские соединения, чтобы разжечь восстание в Иране. По информации телеканала, США начали оказывать поддержку курдам за несколько месяцев до начала операции.