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Трамп заявил о поддержке наступления курдов на Иран

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  • 5.03.2026, 22:06
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Трамп заявил о поддержке наступления курдов на Иран

Курдские соединения могут разжечь восстание в стране.

Президент США Дональд Трамп поддерживает наступление курдских сил на Иран. Об этом он заявил агентству Reuters.

«Я считаю замечательным, что они хотят это сделать, я только за», — сказал Трамп.

На вопрос журналистов о том, предоставят ли США воздушную поддержку курдскому наступлению, или уже сделали это, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать».

На пятый день военной операции США и Израиля в Иране CNN со ссылкой на источники сообщил, что Центральное разведывательное управление США вооружает курдские соединения, чтобы разжечь восстание в Иране. По информации телеканала, США начали оказывать поддержку курдам за несколько месяцев до начала операции.

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