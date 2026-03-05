Более 600 граждан Беларуси и РФ застряли на Маврикии 8 5.03.2026, 22:16

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Из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Более 600 туристов из Беларуси и России ожидают вылета с Маврикия, заявила российскому агентству ТАСС посол РФ в Республике Маврикий Ирада Зейналова.

— У нас зарегистрировались более 600 человек, но это включает туристов и из Беларуси, их не так много, но они есть, потому что мы помогаем всему СНГ, — указала Ирада Зейналова.

Туристы не могут покинуть страну из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. У большинства из них были билеты на стыковочные рейсы через страны Персидского залива.

Напомним, из-за военного конфликта в районе Персидского залива тысячи белорусов застряли в странах Ближнего Востока. По информации Национального агентства по туризму на 2 марта, в регионе свой отпуск проводили более трех тысяч наших сограждан, которые купили путевки через турагентства. В ОАЭ таковых свыше 2,5 тысячи, в Омане — 319, в Катаре — около 200 человек.

Белорусов, застрявших в отпусках, «Белавиа» доставляет на родину специальными вывозными рейсами из Дубая: самолеты из Минска в Эмираты летят пустыми, обратно на них отправляются застрявшие туристы. Первый такой борт приземлился в минском аэропорту ночью 4 марта.

Утром 5 марта рейс B2 9322 из Омана (Салала) успешно доставил в Беларусь 164 пассажира. Около 21.00 того же дня в Минске приземлился Аirbus А330−200, который вывез 281 человека из ОАЭ.

«Вывозные рейсы из Дубая запланированы в течение этой и следующей недели, также авиакомпания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара для организации вывозного рейса из Дохи», — сообщили в «Белавиа».

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