Умер поэт Владимир Каризна 3 5.03.2026, 22:53

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Владимир Каризна

Ему было 87 лет.

Умер белорусский поэт, переводчик, журналист Владимир Каризна. Об этом сообщил в Facebook писатель Змитер Дяденко. Информацию подтвердили в Министерстве культуры.

Владимиру Каризне было 87 лет. Он родился в деревне Закружка Минского района. После учебы на филологическом факультете Белорусского государственного университета Владимир Иванович преподавал белорусский и русский языки и литературу в сельской школе. Затем работал на Белорусском радио, в журналах «Полымя», «Крыніца», издательстве «Юнацтва».

Как писала БелТА, первое стихотворение Владимира Каризны было опубликовано еще в 1956 году в газете «Чырвоная змена», когда он учился в университете, а уже в 1963 году вышел его первый сборник лирики «Край мой синеокий». Затем увидели свет книги поэзии «Журавлиный рассвет», «Шумят вербы…» и другие.

В творческом багаже поэта-песенника десятки песен со словами и музыкой автора: «Годы молодые», «Вишенка», «Ты скажи, моя береза», «Песня о Браславе» и многие другие.

Владимир Каризна стал создателем нового государственного гимна Республики Беларусь, переработав текст Михася Климковича. За это поэт был награжден орденом Франциска Скорины.

На днях стихотворение Владимира Ивановича «Самая лепшая», которое вошло в учебник по белорусскому языку для второго класса, «завирусилось» в соцсетях после того, как блогер Nadejda_kuksenkova опубликовала в TikTok видео, в котором не смогла прочесть произведение.

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