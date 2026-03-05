Израиль объявил о новом этапе войны с Ираном
- 5.03.2026, 23:54
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Будут «неожиданные шаги».
Армия обороны Израиля переходит к следующему этапу войны против Ирана. Удары по иранским объектам будут усилены.
Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, сообщает Jerusalem Post.
«Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, в ходе которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям», - сказал Замир.
По его словам, первые 24 часа операции Roaring Lion («Рычащий лев») стали решающими: израильские ВВС фактически «проложили путь в Тегеран».
«У нас есть дополнительные неожиданные шаги, которыми мы располагаем и которые я не намерен раскрывать», - отметил начальник израильского Генштаба.
Он отметил, с начала операции удалось уничтожить:
около 80% систем противовоздушной обороны Ирана;
более 60% пусковых установок баллистических ракет
«Мы лишаем режим его военных возможностей, стратегически изолируем его и доводим до уровня слабости, с которым он никогда раньше не сталкивался», - подчеркнул Замир.
Начальник Генштаба подчеркнул, что операция проводится в условиях «исторического сотрудничества» двух мощнейших армий мира (Израиля и США), которые сейчас полностью доминируют в небе над Ираном.
Он объяснил, что промедление было недопустимым, поскольку Тегеран приближался к «зоне иммунитета», после чего угроза выросла бы в разы.
Замир также выразил соболезнования семьям американских солдат, погибших в течение последней недели боевых действий.
Отдельно глава Генштаба рассказал об успехах на ливанском фронте. Минувшей ночью ЦАХАЛ ликвидировал руководителя огневого подразделения «Хезболлы» по прозвищу Фидаа, ответственному за гибель израильских гражданских и военных.
«Мы будем неустанно работать над устранением угрозы и не отступим от нашей цели разоружить «Хезболлу», - резюмировал он.