Израиль объявил о новом этапе войны с Ираном 5.03.2026, 23:54

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Будут «неожиданные шаги».

Армия обороны Израиля переходит к следующему этапу войны против Ирана. Удары по иранским объектам будут усилены.

Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, сообщает Jerusalem Post.

«Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, в ходе которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям», - сказал Замир.

По его словам, первые 24 часа операции Roaring Lion («Рычащий лев») стали решающими: израильские ВВС фактически «проложили путь в Тегеран».

«У нас есть дополнительные неожиданные шаги, которыми мы располагаем и которые я не намерен раскрывать», - отметил начальник израильского Генштаба.

Он отметил, с начала операции удалось уничтожить:

около 80% систем противовоздушной обороны Ирана;

более 60% пусковых установок баллистических ракет

«Мы лишаем режим его военных возможностей, стратегически изолируем его и доводим до уровня слабости, с которым он никогда раньше не сталкивался», - подчеркнул Замир.

Начальник Генштаба подчеркнул, что операция проводится в условиях «исторического сотрудничества» двух мощнейших армий мира (Израиля и США), которые сейчас полностью доминируют в небе над Ираном.

Он объяснил, что промедление было недопустимым, поскольку Тегеран приближался к «зоне иммунитета», после чего угроза выросла бы в разы.

Замир также выразил соболезнования семьям американских солдат, погибших в течение последней недели боевых действий.

Отдельно глава Генштаба рассказал об успехах на ливанском фронте. Минувшей ночью ЦАХАЛ ликвидировал руководителя огневого подразделения «Хезболлы» по прозвищу Фидаа, ответственному за гибель израильских гражданских и военных.

«Мы будем неустанно работать над устранением угрозы и не отступим от нашей цели разоружить «Хезболлу», - резюмировал он.

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