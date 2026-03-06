Трамп сменил министра внутренней безопасности США

Трамп сменил министра внутренней безопасности США1
- 6.03.2026, 2:59
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Новым главой ведомства станет сенатор-республиканец.
Президент США Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности. Новым главой ведомства станет сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин. Решение вступит в силу 31 марта, сообщил Трамп.
Кристи Ноэм займет должность специального посланника по оборонной инициативе США в Западном полушарии «Щит Америк», добавил Дональд Трамп. «Маркуэйн будет неустанно работать, чтобы обеспечить безопасность наших границ, остановить незаконный въезд мигрантов, убийц и других преступников в нашу страну, покончить с незаконным оборотом наркотиков и снова сделать Америку безопасной»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.