Трамп сменил министра внутренней безопасности США 1 6.03.2026, 2:59

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Маркуэйн Маллин

Новым главой ведомства станет сенатор-республиканец.

Президент США Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности. Новым главой ведомства станет сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин. Решение вступит в силу 31 марта, сообщил Трамп.

Кристи Ноэм займет должность специального посланника по оборонной инициативе США в Западном полушарии «Щит Америк», добавил Дональд Трамп. «Маркуэйн будет неустанно работать, чтобы обеспечить безопасность наших границ, остановить незаконный въезд мигрантов, убийц и других преступников в нашу страну, покончить с незаконным оборотом наркотиков и снова сделать Америку безопасной»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

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