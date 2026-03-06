Трамп заинтриговал заявлением о полной смене руководства в Иране 6.03.2026, 8:07

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

У США есть несколько кандидатур.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль «хорошего лидера».

Об этом сообщает NBC News.

«Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был «хороший лидер», и у Вашингтона на примете есть уже такие.

«У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой», - заявил Трамп, отказавшись назвать кого-либо по имени.

При этом он добавил, что предпринимает все шаги для того, чтобы люди из его списка выжили и пережили войну.

«Да, мы за ними наблюдаем», - сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, кто же все-таки возглавит Иран в будущем, президент США ответил так:

«Я не знаю, но в какой-то момент мне позвонят и спросят, кого бы я хотел видеть на посту», - ответил Трамп, добавив, что он «лишь немного саркастичен, когда это говорит».

Также глава Белого дома отреагировал на слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о том, что Тегеран готов к наземному вторжению американских и израильских войск. Он назвал это «пустой тратой времени», подчеркнув, что на данный момент не думает о вводе армии.

«Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли все, что могли потерять», - подчеркнул Трамп, добавив, что темп и интенсивность ударов сохраняется.

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