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Reuters: Зеленский отправит военных на Ближний Восток защищать базы США

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  • 6.03.2026, 8:17
  • 9,304
Reuters: Зеленский отправит военных на Ближний Восток защищать базы США
Владимир Зеленский

Названы сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский уже дал указания по подготовке и отправке украинских специалистов на Ближний Восток для помощи США в противостоянии иранским «Шахедам». Также известно, когда они поедут.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, США обратились к Украине за помощью для защиты своих баз и военных в определенных странах Ближнего Востока - речь шла о борьбе с иранскими дронами-камикадзе «Шахед».

Мировое сообщество знает, что украинцы имеют успех в противостоянии «Шахедам» за четыре года войны и Зеленский не отказал Вашингтону в помощи. В четверг он заявил, что Киев отправит своих специалистов на подмогу американским военным.

«Мы получили запрос от Соединенных Штатов относительно конкретной поддержки в защите от «Шахедов» в регионе Ближнего Востока... Я дал указания предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать нужный уровень безопасности», - напоминает издание заявление президента.

По словам источника, знакомого с вопросом, украинские специалисты начнут работу «в течение ближайших нескольких дней».

Также известно, что президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение Зеленского о поддержке в операциях против иранских дронов. В телефонном интервью Reuters в четверг он сказал, что «Штаты примут помощь от любой страны».

Издание также напоминает, что во вторник Зеленский заявил о готовности обменяться дронами-перехватчиками на зенитные ракеты от союзников на Ближнем Востоке, которые имеют собственные запасы систем Patriot.

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