США срочно эвакуируют дипломатов посольства в Кувейте 6.03.2026, 8:23

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приказано уничтожить секретную информацию.

США приказали эвакуировать свое посольство в столице Кувейта, городе Кувейт, в ночь с четверга на пятницу по местному времени.

Как сообщает CBS News.

По словам двух американских чиновников, распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожать конфиденциальную информацию и стереть ее на секретных серверах.

Американские чиновники также сообщили CBS News, что посольство США в Кувейте было атаковано неоднократно. Государственный департамент США накануне объявил о приостановлении деятельности посольства.

«Хотя сообщений о ранениях среди американского персонала не поступало, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом», - говорится в заявлении Госдепа, в котором объявляется о приостановлении.

Издание напоминает, что на эвакуацию повлияло и то, что в начале этой недели Иран нанес удуры по Кувейту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.

Кувейт стал втянутым в войну

Как известно, Кувейт стал втянутым в операцию «Эпическая ярость», выступая против Ирана на стороне США и Израиля. Тегеран незадолго после нападения американцев 28 февраля начал наносить удары по военным базам США, расположенных в ряде стран Ближнего Востока, среди которых был и Кувейт.

Среди случаев, которые получили наибольшую огласку, был инцидент, когда иранские беспилотники нарушили воздушное пространство Кувейта - тогда в результате атак на торговый порт погибли 6 американских военнослужащих.

Сообщалось и о ЧП, когда Кувейт ошибочно атаковал три американских истребителя, перепутав их с вражескими целями. Экипаж успел катапультироваться и находится в стабильном состоянии.

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