Снопков издевается над выжившим из ума Лукашенко? 23 6.03.2026, 13:58

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Николай Снопков

«Это, я вам скажу, посильнее «Фауста» Гете».

В новом выпуске экономической программы на канале БРЦ Сергей Чалый прошелся по «справедливым ценам», о которых грезит правитель Беларуси — а чиновники исправно обещают, что система вскоре заработает.

— Месяц назад Лукашенко провел совещание с Совмином и напомнил, что еще два года назад вице-премьер Николай Снопков ему обещал создать систему анализа цен, — напоминает аналитик. — Снопков как опытный чиновник ответил, что в Беларуси будет не просто система справедливого ценообразования, а автоматизированная — АИС «Анализ цен». И у нее якобы даже есть некоторые успехи.

Так, во время итогового заседания коллегии МАРТ Снопков расставил акценты в работе министерства на 2026 год: мол, нужно обеспечить насыщенность потребительского рынка и справедливые цены.

Это при том, что если цена — рыночная, то рынок как раз насыщен, а вот если «справедливая» (регулируемая государством — ред.), тогда действительно рынок нужно отдельно насыщать.

Чалый иронично восхитился пафосными формулировками, которые использовал вице-премьер:

Как прекрасно звучит: «Это будет мощная зонтичная система, которая даст возможность реально видеть движение добавленной стоимости по всем товарам, работам и услугам в стране. И, соответственно, позволит сформировать справедливую цену между производителем и розницей, импортом и розницей».

То есть — это то, что было в Советском Союзе, такая матрица, баланс народного хозяйства, который обрабатывался вычислительными центрами и строились пятилетние планы.

Вот и чиновники МАРТ уже заявляют, что автоматизированная система анализа цен помогает им спрогнозировать инфляцию. Хотя на деле, констатирует аналитик, в чудо-систему с искусственным интеллектом включено всего три товара: холодильники, шины и велосипеды. По каким критериям были отобраны именно эти товары и как анализ цен на них «позволил в прошлом году подсчитать цены на борщевой набор» — загадка века.

— Мне это совершенно непонятно, — признается Сергей Чалый. — Ведь при всей анекдотичности «индекса Биг Мака» он используется журналом Economist (для сравнения стоимости бургера и оценки реальных обменных курсов валют разных государств — ред.), потому что предполагается, что это локальный производитель мяса, локальный производитель овощей, булочек, плюс стоимость затрат на труд в каждой конкретной стране. В этом есть логика. Но холодильники, шины, велосипеды? Что они должны олицетворять?

В Беларуси даже в «индексе чарки-шкварки» слишком большая доля госрегулирования: акцизы, господдержка, — поэтому к справедливости здесь есть серьезные вопросы.

Видимо, тут алгоритм ИИ настолько хорошо разработан, что система смогла на холодильниках, шинах и велосипедах просчитать цены на борщевой набор. И это, я вам скажу, посильнее «Фауста» Гете. Алгоритм так алгоритм! Я уверен, далеко не каждый чат GPT справится с такой серьезной задачей.

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