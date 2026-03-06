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МИД Украины отреагировал на похищение сотрудников «Ощадбанка» в Венгрии

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  • 6.03.2026, 10:46
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МИД Украины отреагировал на похищение сотрудников «Ощадбанка» в Венгрии

Киев заявил о заложниках и «государственном рэкете».

5 марта в Венгрии похитили сотрудников украинского государственного «Ощадбанка» вместе с инкассаторскими машинами и ценностями.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х заявил, что власти Венгрии фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины таких действий до сих пор неизвестны, как и текущее состояние сотрудников банка. Возможности связаться с ними нет.

«Эти семь украинцев являются сотрудниками государственного банка «Ощадбанк», которые управляли двумя банковскими автомобилями, следовавшими между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками. Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла в заложники и украла деньги. Если это та «сила», о которой сегодня заявил господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рекет», – подчеркнул Сибига.

Отмечается, что МИД Украины уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления.

На инцидент с задержанием сотрудников «Ощадбанка» отреагировали и в Национальном банке Украины.

«Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза», – говорится в заявлении НБУ.

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