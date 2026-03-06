Стало известно, куда Венгрия увезла угнанные инкассаторские авто украинского «Ощадбанка» 28 6.03.2026, 11:24

21,950

Коллаж: tsn.ua

В то же время судьба семи сотрудников банка остается неизвестной.

Инкассаторские машины украинского государственного Ощадбанка, которые перевозили десятки миллионов долларов и ранее исчезли в Венгрии, сейчас находятся на территории Антитеррористического центра этой страны.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника, инкассаторские машины находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии - силовой структуры, которая подчиняется венгерскому Министерству внутренних дел.

Что известно о похищении инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Ранее в Ощадбанке сообщили, что сегодня, 6 марта 2026 года, два автомобиля инкассаторской службы банка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и золота между «Райффазен банк» Австрия и Ощадбанк Украина.

Машины, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, удалось установить при участии представителей украинского посольства в Будапеште и Министерства иностранных дел Украины.

В то же время судьба семи сотрудников Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские автомобили, до сих пор остается неизвестной.

В ночь на 6 марта Национальный банк Украины выступил с официальным заявлением, обвинив венгерские власти в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного банка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что фактически речь идет об украинских заложниках режима венгерского премьера Виктора Орбана. Он призвал Будапешт немедленно освободить работников банка и вернуть захваченное имущество.

Стоит отметить, что Антитеррористический центр Венгрии ранее уже привлекали к действиям, которые вызвали критику со стороны Украины. В частности, его использовали во время задержания и выдворения украинского экс-дипломата.

Ситуация возникла на фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом. Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com