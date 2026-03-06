Налоговая взялась за зарплаты белорусов 13 6.03.2026, 11:19

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Предлагает «стучать» на работодателей.

Министерство по налогам и сборам (МНС) призывает белорусов сообщать о случаях, когда работникам выплачивают зарплаты в конвертах, пишет «Зеркало».

«Соглашаясь на зарплату в конверте, вы прежде всего обманываете самого себя и крадете у себя справедливую пенсию в будущем», — предупредили в МНС.

В министерстве предлагают сообщить о зарплатах в конвертах по телефону или написать письмо в налоговую по месту регистрации.

Чиновники не первый год борются с такими зарплатами. Напомним, к зарплатам в конвертах применяют повышенную ставку подоходного налога — 26% вместо стандартной в 13%.

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