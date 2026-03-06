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В Минске на переходе троллейбус сбил женщину

21
  • 6.03.2026, 11:32
  • 6,110
В Минске на переходе троллейбус сбил женщину

Происшествие случилось ночью 6 марта.

В Минске троллейбус сбил женщину, которая шла по переходу, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось ночью 6 марта.

Предварительно установлено, что 36-летняя водительница троллейбуса двигалась по улице Гурского. При повороте налево на улицу Пономаренко она не предоставила преимущество женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершила на нее наезд.

В результате ДТП 50-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

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