В Минске на переходе троллейбус сбил женщину

В Минске на переходе троллейбус сбил женщину21
- 6.03.2026, 11:32
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Происшествие случилось ночью 6 марта.
В Минске троллейбус сбил женщину, которая шла по переходу, сообщили в столичной ГАИ.
Происшествие случилось ночью 6 марта.
Предварительно установлено, что 36-летняя водительница троллейбуса двигалась по улице Гурского. При повороте налево на улицу Пономаренко она не предоставила преимущество женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершила на нее наезд.
В результате ДТП 50-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.