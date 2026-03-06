В Минске построили настоящий «египетский дом» 14 6.03.2026, 12:01

6,656

Коттедж продают на конкурсных торгах.

Необычных коттеджей в Минске куда больше, чем кажется. Правда, не всегда об эксклюзивной начинке можно догадаться по внешнему облику. Глядя на бежево-коричневый фасад, огромные окна и красивый кованый забор, вряд ли кто-то заподозрит, что у этого добротного дома есть «большой египетский секрет». А он есть. Смотрим, как превратить 230 квадратных метров в desert rose, пишет «Онлайнер».

«Иногда просыпался ночью и рассматривал стены»

В сети этот коттедж уже успели окрестить «египетским домом», «дискотекой в пирамиде» и «усыпальницей фараона». Здесь и правда не увидишь привычных атрибутов современного ремонта — белоснежных стен, пола «под дерево» и дверей-невидимок. Вместо «новой классики» — десятки килограммов ручной работы: скарабеи и скорпионы из штукатурки на стенах, чешуя дракона, металлические цветы ручной ковки на лестничных перилах. С первого взгляда все и не охватишь.

За свою совсем еще недолгую жизнь (достроен в 2022 году) коттедж уже успел сменить хозяев и видел множество самых разных гостей. Смелые дизайнерские фантазии, воплощенные на этих стенах, позволяют использовать дом не только как место для жизни, но и как бизнес-локацию. Первый этаж будто создан для ивентов и вечеринок.

Нынешний хозяин «египетского дома» родился в Беларуси, но живет за границей. Постройку покупал меньше года назад — вместо дачи.

— На тот момент я жил в Испании. Уж не знаю почему, но дом запал в душу. Иногда я даже ночью просыпался и рассматривал его снова и снова. Возможно, сработала какая-то ностальгия из-за местоположения, ведь в детстве мы с друзьями через весь город ездили на Цнянку купаться и жарить шашлыки. А тут до водохранилища пять минут пешком, — вспоминает владелец.

О проведенном на «даче» времени собственник говорит с теплом:

— Я ведь здесь ничего не переделывал. Только снял дверь в прихожей — на ней был изображен календарь майя, и он мне не понравился. Все остальное полностью оставил. Затопишь камин в гостиной и наслаждаешься уютом. А захочешь — идешь с друзьями на дискотеку, не выходя из дома... Сколько мы тут песен в караоке спели. Музыка, кстати, мое хобби, я сам пою и даже пару клипов записал.

Однако жить на две страны и два дома оказалось тяжело, поэтому с «египетским хобби» было решено расстаться.

— Бóльшую часть жизни я прожил в Европе и осознал, что привык к тем местам больше, чем к Беларуси. Дом — это живой организм, он как капризная женщина, за которой нужно постоянно ухаживать, а я дистанционно не могу это обеспечить, — сетует владелец.

В итоге после полугодового знакомства коттедж оказался выставлен на продажу.

Оценили его в $400 000 по курсу. Но это лишь стартовая цена. По задумке, хозяин выберет претендента, готового сделать самое щедрое предложение.

— Дом продается на конкурсных торгах через сбор предложений от претендентов. Потенциальный покупатель после осмотра недвижимости предлагает свою цену (естественно, выше заявленной изначально) и условия покупки. В отличие от аукциона здесь нет фиксированного шага торгов. Величина повышения цены — на усмотрение покупателя, — поясняет Денис Крайко, специалист по продажам компании «ВекторДом». — В итоге продавец выбирает лучшее предложение. Причем не только по цене, но и по тому, насколько «чистые» деньги у покупателя: предлагает ли он лизинг, будет ли привлекать кредит, или, может, перед покупкой ему необходимо продать что-то свое. Интересно, что покупатель, которому перед покупкой объекта с конкурсных торгов нужно продать что-то свое, всегда предлагает бóльшую цену, чтобы выгадать время. Как правило, всегда побеждает цена. Покупает тот, кто больше предложит.

Такого вы точно не видели

Но вернемся к устройству дома. В небольшую («квадратов» на пять) прихожую ведет бронированная дверь со специальным утеплением и остеклением. Справа от нее — гардеробный шкаф. Слева — дракон во всю стену. Непонятно, какими родственными узами он связан с египетскими жителями, которыми декорирован весь первый этаж, но смотрится эффектно.

Стеклянные распашные двери с календарем майя, которые снял нынешний владелец, закрывали выход из прихожей в просторный холл. Именно здесь первый хозяин дома создал свой личный Древний Египет.

Стены на первом этаже полностью декорированы египетскими мотивами. Здесь и сфинкс в пустыне, и пирамиды на фоне африканского неба, и река с пальмами, и даже скорпионы с ящерицами, которые весьма натуралистично цепляются за кирпичи на стенах.

Лепнина и роспись — полностью ручная работа. Все насекомые, жрецы, охраняющие выход из дома, очертания сфинкса, камни пирамид и кирпичи древних стен — рельефные.

Сложно отличить, где заканчивается обычный рисунок и начинается фактурный.

Полукруглые стены в центре дома — несущие. Такое геометрическое решение реализовано на высоту обоих этажей до самого конька крыши и визуально еще больше увеличивает пространство.

Стеклянная лестница, инкрустированная разноцветной светодиодной подсветкой и выкованным вручную растительно-цветочным орнаментом на перилах, ведет на второй этаж. Здесь на стенах изображен небосвод с облаками, который, благодаря постепенному переходу от голубого к темно-синему, под самой крышей с тремя большими мансардными окнами превращается в космос.

— Особенно классно все это выглядит ночью. Потолок второго этажа, покрашенный в насыщенный синий, по периметру подсвечивается ультрафиолетом, что усиливает иллюзию космоса, — говорит Денис Крайко.

По центру дома, опускаясь от крыши на уровень почти второго этажа, свисает люстра. «Хрустальная и очень недешевая», — уточняет специалист.

— Судя по комментариям в TikTok, людям все же нравится этот дом, — продолжает представитель компании «ВекторДом». — Он цепляет, потому что это что-то новое на рынке. Многие, шутя, спрашивают: «А мумии внутри есть?» — и спокойно относятся к тому, что нужно будет отдать за жилье больше, чем та сумма, за которую оно выставлено. Но к такому мало кто еще привык. А есть те, кто считает, что нужно торговаться, по старинке сбивая цену.

Египетский, да не совсем

В противоположной от входа стене на первом этаже — две небольшие двери (тоже стилизованные под антураж Древнего Египта). Одна ведет в прачечную, под полом которой обнаруживается подвал. Он достаточно скромный по размеру (4 «квадрата»), но глубокий: хочешь — закатки храни, хочешь — винный погребок устраивай. За второй дверью скрывается полноценный санузел с ванной и душевой кабиной с тропическим душем.

Все остальное пространство полностью открытое. Вместо дверей — арки с подсветкой, обрамленные лепными кирпичами. Направо повернешь — попадешь в личный клуб, где на 40 квадратных метрах присутствуют все элементы дискотеки с караоке.

На противоположной от сцены стене — экран для кинопроектора и массивный стол со стульями, где может разместиться больше десятка человек. Мебель тяжелая, из натурального дерева, с позолоченными резными ножками и спинками. Передвинуть стул даже по плиточному полу, имитирующему черный мрамор, нам удалось не с первой попытки. Между сценической и обеденной зонами находится настоящая барная стойка.

Налево от холла — гостиная с камином и выходом на террасу. Здесь уже нет египетского колорита. Вместо него нас неожиданно встречает неоклассицизм: массивные «имперские» диван и кресла, столик с резными ножками, тяжелые плотные шторы, большой камин. Все выполнено в бежевых и шоколадно-коричневых тонах. Из общей тональности «царских покоев» выбивается разве что телевизор во всю стену.

Гостиная проходная. Из нее арка ведет в кухню (почти 20 «квадратов») в черно-белых тонах. Здесь все уже по классике: газовая варочная панель, раздвижной стол, компактная полукруглая барная стойка-остров, встроенная техника.

На полу первого этажа везде плитка. Потолки многоуровневые, разной геометрии, но по большей части округлых форм. Много точечной подсветки в виде не только люстр и светильников, зашитых в потолок, но и светодиодных лент, скрытых в припотолочных нишах вдоль стен.

Если вы покупаете недвижимость за рубежом, в характеристиках жилья, как правило, указывается количество не комнат, а спален. В этом доме их четыре, и все они расположены на втором, мансардном этаже. Попасть в комнаты можно с огороженной перилами галереи, которая опоясывает второй этаж.

Все остальное пространство здесь скрыто за дверями. Первая от лестницы комната — ванная на 11 «квадратов». В комнате два окна, гранитная столешница, джакузи на постаменте.

Помним, что этаж мансардный, так что геометрия всех комнат здесь ломаная. В спальнях — никакой эксцентрики, все максимально базово.

Как устроен двор

Участок земли, который прилагается к «египетскому дому», — неполные 9 соток. Зеленой зоны на территории не так много: клумба, газон с кустами вдоль забора да ряд туй, которые живой изгородью отделяют главный дом от гостевого и скрывают место для мангала. Остальное пространство почти полностью вымощено плиткой. А еще здесь очень много светового оформления. Территория въезда подсвечивается светильниками, вмонтированными прямо в плиты двора. Декоративные фонари между кустами освещают пространство вдоль забора. Световая иллюминация развешена и по наружному периметру дома.

Также во дворе разместили крытый навес на несколько машин (есть и зарядка на 3,5 кВт для электромобиля), вольер для собаки и гостевой дом. Последний, кстати, нынешний владелец полностью отреставрировал. Внутри него теперь две почти полноценные квартиры (одна без кухни и душевой).

— Из второй квартиры не требовалось делать место для проживания, — поясняет задумку Денис Крайко. — Однако в санузле, где мало места, можно добавить душ, разместив его над унитазом. Так делают в некоторых странах Юго-Восточной Азии, называя такую конструкцию «душалет». При желании гостевой дом можно превратить в коммерческий проект и сдавать обе квартиры сразу или по отдельности. Причем скорее не в долгосрочный найм, а на день-два.

Специалист по продажам добавил, что подобных объектов, на территории которых можно и жить, и вести бизнес (имеется в виду не только гостевой дом, но и первый этаж основного дома), в столице и Минской области не наберется и десятка.

Коттедж на Цнянке — не единственный «египетский дом» в Беларуси. Когда-то мы рассказывали про дачу в форме сфинкса, которую своими руками построил житель Витебска. В общем, необычных коттеджей в стране куда больше, чем кажется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com