В Беларуси началась «забастовка покупателей» 10 6.03.2026, 12:27

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Эксперт спрогнозировал снижение цен на квартиры.

Аналитик Сергей Чалый в эфире «Белсата» заявил, что цены на жилье в Беларуси достигли потолка и вот-вот начнут снижаться. Он заметил на рынке «забастовку покупателей», из-за которой продавцы квартир и пойдут на уступки.

Стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла за год (с января 2025 года по январь 2026-го) с $ 1636 до $ 2030, это данные на основе реальных сделок без учета комнат и долей, а также сделок с нерыночными ценами.

При этом в январе этого года резко упало количество купленных квартир – по сравнению как с декабрем, так и с январем прошлого года.

Другая особенность минского рынка недвижимости последних месяцев – снижение предложения. Если в начале октября на продажу было выставлено более 17 тысяч квартир, то теперь, в начале марта, – только 7 тысяч.

Аналитик Сергей Чалый назвал затишье на рынке «забастовкой покупателей», которая произошла вместе с сокращением предложения:

«То, что мы сейчас наблюдаем, вот этот максимум – вероятнее всего, это первые признаки того, что этот рынок перегрет. Вполне возможно, что мы увидим снижение на не единицы, а, может быть, даже на двузначные числа процентов».

Эксперт обратил внимание, что квартиры далеко не всегда уходят по цене, выставленной продавцом. Одно дело, когда недвижимость берут для себя, а другое – когда в жилье просто вкладывают деньги, то есть сделка, грубо говоря, не горит. Такие инвестиционные покупатели как раз и могут сбить цены.

Логика такая: в случае, если выставленная на продажу квартира долго не уходит, продавец снижает цену. Как сказал Чалый, достаточно нескольких сделок, чтобы вызвать цепную реакцию. Вопрос только в том, у кого первого сдадут нервы: у продавцов, которые захотят побыстрее закрыть сделку, или у покупателей, которые затаятся в надежде на снижение цен.

«Если я прав, то после того, как цены начнут снижаться, вы покупателей увидите еще меньше, потому что зачем покупать сегодня то, что завтра будет еще дешевле? Это работает точно так же, как и на росте, только в обратную сторону», – подытожил Чалый.

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