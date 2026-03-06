Цветы на развес и торговля из 90-х: в Беларуси началась тюльпановая лихорадка 17 6.03.2026, 12:37

7,552

Сколько стоят букеты к 8 Марта?

До главного весеннего праздника остаются считаные дни, и Минск постепенно превращается в один гигантский цветочный базар.

Тюльпаны вальяжно торчат из ведер на рынках, в сетевых магазинах – они же, но в целлофане, в подземных переходах и возле вокзала также активизировалась торговля.

Журналисты Tochka.by прошлись по нескольким точкам города. Рассказываем, где выгодно закупаться весенними цветами.

Море тюльпанов и громкие зазывалы

На главном рынке столицы – Комаровке – заметное оживление. Прилавки буквально утопают в тюльпанах. Красные, белые, желтые, розовые – цветовая палитра такая, что глаза разбегаются.

Есть обычные сорта, есть пионовидные – те самые пышные бутоны. Попадаются даже тюльпаны с луковицами – подарок, так сказать, с продолжением.

За один цветок просят примерно Br3–6. Если брать букетом, сделают скидку.

Стоять молча за прилавком здесь никто не собирается. Торговцы активно работают с покупателями.

«Купи свежие тюльпаны!» – бодро выкрикивает мужчина.

Интересуемся у одного из продавцов, как идет торговля. Говорит: «Нормально, не жалуюсь».

Рядом разворачивается маленькая рыночная драма.

«Ну что, продала хоть что-нибудь?» – спрашивает один из цветочных предпринимателей у соседки.

«Да», – с некоторым ехидством отвечает она.

Наверное, тоже не жалуется.

Не только тюльпаны

На Комаровке ассортимент шире, чем кажется. Помимо главных героев праздника, здесь найдутся и другие цветы.

Роза обойдется примерно в Br5–8 за штуку, ирис – около Br6, примула – Br12.

Есть и готовые букеты – от Br20 до Br85. Некоторые выглядят вполне достойно, другие напоминают флористические эксперименты.

Отдельно удивляет мимоза. Ее здесь продают… на развес. Кило стоит Br100–120.

Нормальная веточка при таких расценках потянет минимум на Br15–20, скромная – на Br5–7.

Неподалеку покупательницы обсуждают цены на цветы.

«По четыре рубля продают. Кто их купит? Магазины тюльпанами уже завалены», – подслушал наш журналист.

Атмосфера начала 90-х

Стоит отойти от рынка – и начинается другая цветочная реальность. Заметили небольшую одинокую палатку с ведрами и коробками. Тюльпаны здесь уже дешевле – примерно по Br4.

Но сама точка выглядят так, будто ее аккуратно перенесли в современный мир из 90-х. Пластиковые столы, немного уставшая палатка и продавцы, укутанные в куртки.

Активности тут заметно меньше, чем на Комаровке.

Вокзал: тюльпаны экономкласса

В переходах – отдельный жанр цветочной торговли. Здесь лежат сборные букеты стоимостью до Br135.

Тюльпаны тут продают примерно по Br4,5 за штуку, розы – по Br6, гвоздики – по Br4.

Отправляемся в еще одну популярную локацию – на железнодорожный вокзал. Интерес к цветам заметен и здесь.

«Сколько?» – спрашивает одна из покупательниц.

«Три пятьдесят», – спокойно отвечает продавец.

Женщина морщится, еще раз смотрит на тюльпаны и уходит, так ничего и не купив.

Розы здесь тоже есть – встречаются варианты от Br3, получше – до Br5 за цветок. Наши, белорусские.

На одном прилавке замечаем белые тюльпаны по Br3, но выглядят они так, будто пережили тяжелую неделю. Бутоны потемнели, листья слегка обвисли, и в целом возникло ощущение, что их никто уже не купит.

У выхода из подземного перехода возле так называемых «Ворот Минска» выстроилась импровизированная цветочная линия. Картина скорее напоминает провинциальный базар где-нибудь на окраине, чем центр столицы рядом с вокзалом.

Но продавцы стараются. Расставляют ведра с тюльпанами, поправляют букеты, готовятся к потоку людей. Цветочный праздник здесь делают буквально на выходе из вокзала: сошел с поезда, купил букет и пошел поздравлять.

Немного хаотично, немного по-рыночному, но свою задачу цветочная линия выполняет. Причем видно, что это организованная торговля и все законно.

Тюльпаны здесь стоят примерно Br4,5–5. Торговля пока идет не слишком активно, но, наверное, все впереди.

Сетевые магазины – аккуратно и без криков

Для контраста заходим в сетевой магазин. Здесь все спокойно и цивилизованно. Никто не кричит «Купи», цветы аккуратно стоят в упаковке.

Так, 3 тюльпана продают примерно за Br10. Букет из пяти – около Br16.

Есть и горшочные растения: роза стоит Br16,99, каланхоэ – примерно Br12, маленькие варианты можно найти за Br6.

Правда, тюльпаны по размеру здесь заметно скромнее, чем на рынке.

Что в итоге

В целом Минск уже заметно расцвел. На улицах все чаще встречаются девушки и женщины с цветами, витрины и переходы буквально завалены букетами.

Тюльпаны можно найти по цене от Br3 до Br6. На Комаровке самый большой выбор, но и цены чуть выше. В палатках и переходах дешевле, хотя качество цветов порой вызывает вопросы.

Главный совет перед праздником, как всегда, простой: если ищете наилучшее соотношение между ценой и качеством, придется немного походить и посмотреть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com