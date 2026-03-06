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В Британии арестовали четырех подозреваемых в шпионаже для Ирана

  • 6.03.2026, 13:11
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В Британии арестовали четырех подозреваемых в шпионаже для Ирана

Задержанных подозревают в слежке за еврейской общиной.

Полиция Лондона сообщила об аресте четырех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу иранской разведки, сообщает The Guardian.

Задержанных подозревают в слежке за местами и лицами, связанными с еврейской общиной Лондона, говорится в заявлении правоохранителей.

Один иранец и три человека с двойным гражданством Великобритании и Ирана были арестованы утром в районах Барнет и Уотфорд.

Полиция также сообщила о задержании еще шестерых мужчин в Харроу по подозрению в пособничестве преступнику.

«Эти аресты стали частью длительного расследования и частью нашей постоянной работы по пресечению злоумышленной деятельности там, где мы ее подозреваем», – заявила руководительница отдела по борьбе с терроризмом в полиции Лондона Хелен Фланаган.

Напомним, на этой неделе полиция Великобритании арестовала трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, один из них оказался мужем депутата от Лейбористской партии Джоани Рид.

Также во вторник стало известно, что Греция задержала 36-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в шпионаже за военно-морской базой США на острове Крит.

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