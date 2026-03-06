Лукашенко опростоволосился накануне 8 Марта

Лукашенко опростоволосился накануне 8 Марта28
- Алеся Матусевич, «Салідарнасць»
- 6.03.2026, 17:14
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Диктатор прокололся с многодетными семьями.
Накануне 8 марта Александр Лукашенко проявляет гуманизм и фонтанирует сексистскими шуточками. В один день правитель успел и помиловать 18 человек (из них 11 женщин), и вручить госнаграды «скромным труженицам, хранительницам национальных традиций и домашнего очага». А еще призвать белорусок «продолжать не только чью-то фамилию, но и весь белорусский народ», то бишь рожать больше.
Между делом Лукашенко напомнил, что «читает ТікТок», и призвал белорусок жаловаться, если что не так: «Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, напишите мне – я обязательно отреагирую».
Похоже, этот человек искренне считает себя «отцом белорусской нации», без вмешательства которого ни картошку не переберут, ни нарушителей прав женщин к ответственности не привлекут. И это при том, что именно он несколько лет назад заблокировал принятие в Беларуси закона о домашнем насилии. Ведь правителю, единолично решающему, кого казнить, а кого миловать, всегда не до законов – хоть юридических, хоть моральных.
Зато ему есть дело до демографии, отчего на всех уровнях и на все лады звучат призывы рожать больше и чаще и обещания, что государство поможет.
— Многодетных семей в Беларуси за пять лет стало больше на 15 процентов. И сегодня 120 тысяч семейных пар воспитывают троих и более малышей, — с пафосом заявил Лукашенко на церемонии вручения орденов Матери.
И вот тут как раз опростоволосился. Потому что буквально несколькими днями ранее министр труда и соцзащиты Андрей Лобович сказал, что за 2021—2025 год количество многодетных семей в Беларуси выросло всего на 6% и составляет «почти 120 тысяч». Вроде бы маленькая деталь, а важная. Ведь если бы было 120 тысяч плюс хотя бы 1 — к гадалке не ходи, формулировка сменилась бы на бравурную «более 120 тысяч».
Но и к этим заявлениям, если посмотреть статистику прошлых лет, есть вопросы. Судя по переписи 2019 года, троих и больше детей воспитывали 105,6 тысяч многодетных, в 2022 году чиновники говорили о «почти 119 тысячах», а в следующие два года в официальных отчетах звучали оптимистичные цифры — 121 тысяча и 123 тысячи соответственно.
Выходит, по сравнению с прошлыми годами число многодетных в Беларуси не выросло на сколько-то процентов, а наоборот, уменьшилось. А рождаемость, официальную статистику по которой Белстат скрыл на пять лет, в 2024-м упала до исторического минимума.
Что из этого следует? Что распиаренные государственные программы поддержки, вроде семейного капитала, не очень-то работают, как бы чиновники не натягивали сову на глобус со словами «становится все больше многодетных семей». Равно как и в популистские обещания «родите третьего малыша и требуйте от меня все, что угодно» современные семьи не верят.
Однако кое-кто продолжает выдавать желаемое за действительное. В то время как население Беларуси сокращается, а демографические прогнозы надо пересматривать.
Алеся Матусевич, «Салідарнасць»