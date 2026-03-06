Украинские дроны за одну ночь поразили четыре средства ПВО россиян

Украинские дроны за одну ночь поразили четыре средства ПВО россиян2
- 6.03.2026, 14:19
- 2,760
Выведены из строя «Бук», два «Панциря» и С-300.
илы беспилотных систем в ночь на 6 марта «отработали» 4 самоходных компонента противовоздушной обороны россиян на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил командующий СБС Вооружённых сил Украины Роберт Бровди в соцсетях
По его словам, в частности, украинские военные поразили два зенитно-ракетных комплекса – «Бук» и С-300В. Сделали они это средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 кг.
Также СБС поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». Это поражение они нанесли средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 100 кг.