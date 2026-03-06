закрыть
11 июня 2026, четверг, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны за одну ночь поразили четыре средства ПВО россиян

2
  • 6.03.2026, 14:19
  • 2,760
Украинские дроны за одну ночь поразили четыре средства ПВО россиян

Выведены из строя «Бук», два «Панциря» и С-300.

илы беспилотных систем в ночь на 6 марта «отработали» 4 самоходных компонента противовоздушной обороны россиян на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил командующий СБС Вооружённых сил Украины Роберт Бровди в соцсетях

По его словам, в частности, украинские военные поразили два зенитно-ракетных комплекса – «Бук» и С-300В. Сделали они это средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 кг.

Также СБС поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». Это поражение они нанесли средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 100 кг.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко