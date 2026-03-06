Бродячие собаки держат в страхе целые дворы в Мозыре 9 6.03.2026, 14:30

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Жители неоднократно обращалась в службу 115, но ситуация не изменилась.

В Мозыре бродячие собаки держат в страхе целые дворы. Об этом один из жителей города рассказал на личном приеме у председателя облисполкома Ивана Крупко, заметило издание «Штодзень».

Мужчина показал видео с собаками и сообщил, что его дочь пострадала от их нападения. Семья неоднократно обращалась в службу 115, но ситуация не изменилась.

В комментарии региональному телеканалу начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Соцкий признал: «Собаки бегают неподалеку от школы». Он пообещал принять все возможные меры и заявил, что проблема под контролем руководства области.

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