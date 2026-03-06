В Беларуси грядет резкое подорожание бензина?16
- 6.03.2026, 23:55
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В «Белнефтехиме» ответили неопределенно.
В странах ЕС выросли цены на автомобильное топливо после начала военных действий на Ближнем Востоке. Экономисты прогнозируют, что подорожание продолжится.
Av.by отмечает, что топливо подорожало в Польше, Литве, Украине, Германии, Франции, Италии. Будет ли подорожание и в Беларуси?
Вот что ответили журналистам в Белорусском государственном концерне по нефти и химии («Белнефтехим»):
«В Беларуси цены на моторное топливо формируются под влиянием комплекса экономических факторов, ключевыми из которых являются мировые котировки нефти и колебания валютных курсов.
Мы отслеживаем изменения конъюнктуры на нефтяном рынке, в том числе ценообразование на топливо в соседних государствах.
Учитывая период неопределенности в этой сфере, любые решения об изменении стоимости топлива в Беларуси будут приниматься по результатам комплексного анализа развития ситуации, — отмечено в сообщении пресс-секретаря «Белнефтехима» Ольги Спеховой.