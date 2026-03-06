Белорусам предлагают необычно дешевые телефоны и технику 7 6.03.2026, 14:55

9,724

В чем подвох?

В социальной сети Instagram и мессенджере Теlegram мошенники продолжают «продавать» бытовую и компьютерную технику, якобы конфискованную на таможне. Таможенные органы предупреждают, что не имеют к этому отношения.

В Instagram фейковые аккаунты называются «bel_opt» и «bel_opt2». У первого приличное количество заинтересованных - более 7,5 тысяч подписчиков. Ранее эта мошенническая схема «работала» под ником «customs_belarus».

Запущена таргетированная реклама о продаже смартфонов, стиральных машин, холодильников и другой техники по «привлекательным ценам». Предлагается перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с ассортиментом товаров и сделать заказ с обязательной предоплатой.

«Подобная схема обмана в Telegram реализуется посредством мошеннического канала «Беларусь», ранее имевшего название «Склад». Чтобы продолжить деятельность, аферисты усложнили поиск канала, ограничив к нему доступ. Внимание, на страницу подписано свыше 40 тыс. человек, что может вызвать доверие к нему со стороны граждан», - предупреждают таможенные службы.

Все фейковые аккаунты визуализированы символикой белорусской таможни.

Власти предупреждают, что таможенные органы только изымают в рамках законодательства незаконно перемещаемые через границу товары, дальнейшее решение об их конфискации принимает суд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com