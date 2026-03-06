Белорусам предлагают необычно дешевые телефоны и технику

Белорусам предлагают необычно дешевые телефоны и технику7
- 6.03.2026, 14:55
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В чем подвох?
В социальной сети Instagram и мессенджере Теlegram мошенники продолжают «продавать» бытовую и компьютерную технику, якобы конфискованную на таможне. Таможенные органы предупреждают, что не имеют к этому отношения.
В Instagram фейковые аккаунты называются «bel_opt» и «bel_opt2». У первого приличное количество заинтересованных - более 7,5 тысяч подписчиков. Ранее эта мошенническая схема «работала» под ником «customs_belarus».
Запущена таргетированная реклама о продаже смартфонов, стиральных машин, холодильников и другой техники по «привлекательным ценам». Предлагается перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с ассортиментом товаров и сделать заказ с обязательной предоплатой.
«Подобная схема обмана в Telegram реализуется посредством мошеннического канала «Беларусь», ранее имевшего название «Склад». Чтобы продолжить деятельность, аферисты усложнили поиск канала, ограничив к нему доступ. Внимание, на страницу подписано свыше 40 тыс. человек, что может вызвать доверие к нему со стороны граждан», - предупреждают таможенные службы.
Все фейковые аккаунты визуализированы символикой белорусской таможни.
Власти предупреждают, что таможенные органы только изымают в рамках законодательства незаконно перемещаемые через границу товары, дальнейшее решение об их конфискации принимает суд.