Венгрия вышлет украинских инкассаторов «Ощадбанка» 9 6.03.2026, 15:07

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Фото: Depositphotos

Решение принято после «установки личностей» задержанных.

Семь украинских инкассаторов, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут депортированы из Венгрии. Об этом в соцсети Х заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По данным венгерских властей, Национальная налоговая и таможенная администрация страны установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с «перевозкой через территорию Венгрии крупных партий наличных денег и золота».

Представитель администрации сообщил, что «операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия венгерских властей «захватом заложников и государственным терроризмом».

Стоит добавить, что инцидент произошел на фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил применить силу, чтобы возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».

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