закрыть
11 июня 2026, четверг, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгрия вышлет украинских инкассаторов «Ощадбанка»

9
  • 6.03.2026, 15:07
  • 10,814
Венгрия вышлет украинских инкассаторов «Ощадбанка»
Фото: Depositphotos

Решение принято после «установки личностей» задержанных.

Семь украинских инкассаторов, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут депортированы из Венгрии. Об этом в соцсети Х заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По данным венгерских властей, Национальная налоговая и таможенная администрация страны установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с «перевозкой через территорию Венгрии крупных партий наличных денег и золота».

Представитель администрации сообщил, что «операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия венгерских властей «захватом заложников и государственным терроризмом».

Стоит добавить, что инцидент произошел на фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил применить силу, чтобы возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук