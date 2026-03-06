Венгрия вышлет украинских инкассаторов «Ощадбанка»9
- 6.03.2026, 15:07
- 10,814
Решение принято после «установки личностей» задержанных.
Семь украинских инкассаторов, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут депортированы из Венгрии. Об этом в соцсети Х заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
По данным венгерских властей, Национальная налоговая и таможенная администрация страны установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с «перевозкой через территорию Венгрии крупных партий наличных денег и золота».
Представитель администрации сообщил, что «операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия венгерских властей «захватом заложников и государственным терроризмом».
Стоит добавить, что инцидент произошел на фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил применить силу, чтобы возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».