Кястутис Будрис: Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом 7 6.03.2026, 15:25

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Кястутис Будрис

Решение о допуске России на Венецианскую биеннале «отвратительно».

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал в соцсети Х на возвращение России на Венецианскую биеннале впервые после вторжения РФ в Украину.

«Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом. Россия продолжает свою полномасштабную войну против Украины, суверенного государства», - написал он.

Будрис подчеркнул, что Россия почти каждый день и каждую ночь обстреливает и бомбит города, убивает, разрушает и терроризирует гражданское население.

«Решение Венецианской биеннале расстелить красный ковер перед темной культурной дипломатией России является отвратительным», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.

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