Кястутис Будрис: Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом

Кястутис Будрис: Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом7
- 6.03.2026, 15:25
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Решение о допуске России на Венецианскую биеннале «отвратительно».
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал в соцсети Х на возвращение России на Венецианскую биеннале впервые после вторжения РФ в Украину.
«Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом. Россия продолжает свою полномасштабную войну против Украины, суверенного государства», - написал он.
Будрис подчеркнул, что Россия почти каждый день и каждую ночь обстреливает и бомбит города, убивает, разрушает и терроризирует гражданское население.
«Решение Венецианской биеннале расстелить красный ковер перед темной культурной дипломатией России является отвратительным», - добавил он.
Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.