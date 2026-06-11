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Антициклон «Конрад» пообещал белорусам солнечные выходные

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Антициклон «Конрад» пообещал белорусам солнечные выходные

Когда прогреется до +18°С?

Синоптики посулили белорусам погожие, солнечные выходные, осадков и с постепенным потеплением. Его в нашу страну принесет антициклон, которому метеорологи дали название «Конрад». Именно этот «пришелец» с запада будет определять погодные условия в нашей стране на протяжении всей следующей недели.

Несмотря на то, что в последние два дня белорусы могут наслаждаться приятным мартовским солнышком, синоптики предупреждают, что окончательно выдыхать и расслабляться пока рано. Как минимум в ближайшие пару суток, по данным Белгидромета, в ночные и утренние часы местами на дорогах страны по-прежнему будет держаться потенциально опасная гололедица, а ночью в отдельных районах страны температура воздуха может опускаться до -7°С .

Тем не менее, уже в воскресенье, 8 марта , по данным авторов тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб», скандинавский антициклон «Яннис», который сегодня обеспечил белорусов солнечной погодкой, начнет смещаться к Черному морю, а на смену ему придет антициклон «Конрад», который и будет определять погоду в стране в течение всей следующей недели.

В результате, осадков в выходные белорусам можно не опасаться, погода будет малооблачной и сухой, а дневные максимумы - постепенно расти в течение всей следующей недели.

Хотя по ночам еще будет держаться стабильный минус (от -1°C по западу до -8°C по востоку), днем уже вполне можно будет понежиться на мартовском солнышке: на востоке Беларуси дневные температуры будут держаться в диапазоне +3..+6°С, на юго-западе — до +9..+12°С.

Уже со вторника, по предварительному прогнозу авторов Telegram-канала @nadvorie, в наш регион начнет поступать воздух с юга Европы, что будет способствовать еще большему повышению температурного фона.

Так, по данным европейской модели прогнозирования ECMWF, к четвергу, 12 марта , по западу Беларуси воздух прогреется до +15..+18°С . А вот на востоке к этому времени, судя по всему, еще не растает весь снег и в целом будет примерно на 10 градусов холоднее.

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