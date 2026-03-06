В Минске вводят нашумевшее новшество по жировкам и налогам 17 6.03.2026, 15:58

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У многих белорусов это изменение вызвало вопросы.

Белорусы в соцсетях активно обсуждают изменения по налогу на собак — в Минске с 1 июля его будут включать в жировки. Некоторые в принципе возмущены, что сбор существует, при этом инфраструктура для владельцев животных и их питомцев развита слабо, а содержание собаки и без того обходится недешево. Часть пользователей не выступает против самого налога, но задается вопросом, на что именно расходуются эти средства, пишет «Зеркало».

С 1 июля этого года в Минске налог на собак будут начислять по факту проживания животного, даже если питомец не зарегистрирован. Для этого власти планируют выявлять владельцев собак и включать сумму налога в коммунальные платежи независимо от постановки животного на учет.

Напомним, величина налога может отличаться на местном уровне. В столице, например, действует пониженная ставка — 11,10 рубля в квартал.

Оказалось, такое изменение не все восприняли с энтузиазмом. «Налог будут начислять по факту проживания, независимо от ее регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Извините, как владелец собаки, я за что буду платить? В радиусе 5 км от меня нет ни одной собачьей площадки, а те, что есть в Минске, — в аварийном состоянии», — написал один из пользователей в Threads.

Многие в комментариях поддержали автора поста. Некоторые пользователи отмечали, что владельцы животных и без того несут значительные расходы на содержание питомцев.

«Купи собаку, оплачивай ей посещения врачей, прививки, лекарства, чипируй, покупай ей корм, одевай ее, води на груминг за свои деньги, покупай пакеты для какашек, покупай игрушки и вкусняшки, воспитывай. А потом плати налог — за что? Государство ничего не дало мне как хозяину, а только ужесточило закон по отношению к собакам. Теперь с ними почти никуда нельзя. Если у меня мини-пиг, енот, ласка и я их выгуливаю, то тоже должна платить налог по логике? Или за черепах, морских свинок, крыс?» — возмутились в одном из комментариев.

«Солидарна по всем пунктам. Быть владельцем собаки — это и так платить немалые деньги по всем фронтам. И если, например, с ценами на ветуслуги приходится мириться, так как тебя волнует здоровье твоего любимца, то за что я должна платить допом? За заросшие травой разломанные площадки, на которых алкаши бухают и пилить до них минимум 40 минут? Или за то, что не могу зайти с собакой ни за водой в магазин на прогулке, ни в кофейню?»

«Площадок нет, из автобусов выгоняют, ходить с собакой никуда нельзя, одни запреты, а налог плати».

«И еще интересно. Если собака зарегистрирована в Борисове или Жодино, а живет человек в Минске, то где платить этот налог? Не думаю, что при регистрации в Минске автоматически исчезнет налог в Борисове. Уже не знают, как деньги содрать с людей».

«Жил одно время в Швейцарии. Там налог тоже есть, но… на дорожках для пробежки урны и пакеты бесплатно! А у нас за что платить, за воздух?»

«Да тут куча вопросов к этому. Далеко не все ветклиники просят паспорт для сбора данных, и я могу назвать вообще рандомный адрес проживания. И не все ходят с лично своими питомцами, мало ли друзей попросили, или вот у зоотакси одного есть услуга сопровождения, когда водитель возит питомца в «ветку» без владельца. А о смерти питомца они как будут узнавать? О зарегистрированных надо свидетельство из «ветки» приносить, а вот просто проживающим как быть? Да и о съемных квартирах куча вопросов».

«Судя по всеобщему возмущению и удивлению собачников, мы одни в Минске платим налог на владение собаками уже не первый десяток лет…»

Еще один пост на эту тему, опубликованный 5 марта, также вызвал активную дискуссию. Он собрал более 250 комментариев, и многие пользователи вновь задавались вопросами о том, на что идут собранные средства.

«Плачу налог семь лет. Но вопрос, на что идут мои деньги? Я убираю сама за своим песиком. Лечу его за свой счет. Все за свой счет. Нет площадок, урн специальных, пакетов. Законы только против животных».

«Я давно плачу налоги, до моих нынешних платила за ушедшую на радугу собаку, то есть в результате 23 года. Налог меня не пугает, а вот сам закон с его дебильными запретами — да. Оказывается, теперь нам с собаками нельзя ездить в общественном транспорте (на самом деле с небольшими животными можно, соблюдая требования, о крупных породах не уточняется. — Прим. ред.)! Недавно мне нужно было доехать в ветклинику (автобус прямой от моего дома), пришлось брать такси. Мне только непонятно, куда идут мои налоги, если все нельзя и за все штрафы? Площадок для выгула нет, ветеринарка дороженная…»

«Максимально не хочу платить! За что? Наших собак государство не прививает бесплатно, не кормит, площадок для выгула собак нет (точнее, совсем мало)… За что налог?! За то, что они дышат опять же не в государственной квартире! Или можно будет на улице не убирать за своим другом, государство об этом позаботится? Или на Гурского (Пункт временного содержания животных в Минске. — Прим. ред.) собак не будут усыплять, а создадут условия для жизни? Этот налог возмутителен».

«Отношусь очень плохо. Не к налогу. К его использованию. Он должен идти на облегчение жизни собачников и окружающих людей. Специальные мусорки, площадки для выгула и т. д.».

«Не хочется платить налог, чтобы потом деньги шли на Гурского (место, куда привозят бездомных животных — «Фауна города». — Прим. ред.). Вот в чем проблема».

«Ежеквартально тоже платила за свою собаку, хотя для собак не сделано ничего».

В то же время часть пользователей, которые уже платят такой налог, не увидели в этом серьезной проблемы:

«Наша собака зарегистрирована с самого появления. Налог раз в три месяца. Убираю говно и в ветклиниках соглашаюсь письменно на предоставление данных о вакцинации в администрацию. Намордник в общественных местах носим, если нет возможности разойтись с людьми. Для нас ничего не изменится. От 14 рублей не обеднели. Кот также зарегистрирован, но на них налога нет. У соседки стафф, зарегистрирован, но повышенный налог. Прошли кинолога для регистрации, и это тоже плюс».

«У нас маленькая собака, 13 рублей в квартал — ерунда».

«У меня был йорк, жил с нами 15 лет, зарегистрирован был в ЖЭС, налог платила, никаких проблем».

«Я 12 лет платила этот налог. Раз в квартал. Пока не переехала в поселок. И за собакой всегда убирала и убираю, это не сложно».

«Этому налогу 100 лет в обед. Я его платила еще за первого песю 13 лет назад. Ничего нового не ввели, просто будет усилен контроль за его оплатой».

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