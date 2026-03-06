Лукашенко просчитался

Лукашенко просчитался22
- 6.03.2026, 20:21
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Синоптик-самозванец ошибся с прогозом.
МЧС 6 марта сообщило, что такая стихия, как весеннее половодье, уже атаковала 11 районов в 4 областях Беларуси. Ведомство рассказало, в каких регионах сколько домов подтопило.
Всего с начала 2026-го стихия затронула 16 частных жилых домов, 39 подворий, 8 хозпостроек, 8 подвалов жилых домов и 2 других здания. А вот подробности от МЧС по областям:
в 7 районах Гродненщины подтопило 8 жилых домов, 27 подворий и 6 подвалов,
на Минщине вода атаковала 7 жилых домов и 7 подворий,
в Брестской области уже подтоплено 4 подворья и 2 подвала,
на Гомельщине – 1 жилой дом и 1 подворье.
Стоит отметить, что Лукашенко 3 марта заявил, что паводков в Беларуси не будет. Как мы видим, диктатор ошибся.