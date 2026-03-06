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Азербайджан вывезет дипломатов из Ирана

  • 6.03.2026, 16:24
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Азербайджан вывезет дипломатов из Ирана

Готовится эвакуация.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку выведет свой дипломатический персонал из Ирана, сообщает «Радио Свобода».

«Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», – заявил Байрамов на пресс-конференции.

Министр отметил, что на фоне происходящих в регионе процессов нельзя подвергать жизни людей опасности, и в настоящее время ведется подготовка к эвакуации сотрудников.

5 марта ранее четыре беспилотника атаковали город Нахичевань в Азербайджане. По данным властей, один из них врезался в здание терминала аэропорта, а второй упал рядом со школой в селе Шекарабад. В результате атаки пострадали четыре человека. Баку возложил ответственность за случившееся на Тегеран.

В МИД и Минобороны Азербайджана пригрозили ответными мерами, послу Ирана в Баку была вручена нота протеста. Президент Ильхам Алиев назвал случившееся «терактом». Он потребовал от Ирана официальных объяснений, извинений и привлечения виновных к ответственности.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана отверг причастность страны к запуску дронов, отметив, что Иран «уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних». Ответственность за атаку в иранском ведомстве возложили на Израиль.

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