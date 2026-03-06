Прокуратура Польши назначила дополнительную экспертизу по делу о смерти Никиты Мелкозерова 2 6.03.2026, 16:29

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Никита Мелкозёров

Чтобы определить окончательную причину смерти.

Вдова Никиты Мелкозёрова Лина Цапова сообщила, что прокуратура Польши продолжает расследование дела о смерти белорусского блогера.

«Чтобы определить окончательную причину смерти, его биологические материалы отправили на дополнительные экспертизы. Планируется, что процесс займет от четырех до восьми месяцев», — написала Лина в соцсетях.

Она попросила не спекулировать на этой теме, так как семье больно после смерти Никиты.

Ведущего популярного ютуб-канала «Жыццё-маліна» Никиты Мелкозёрова внезапно не стало в 37 лет. Он умер в ночь с 20 на 21 декабря.

В Окружной прокуратуре Варшавы сообщали, что анатомирование не выявило признаков, которые могли бы свидетельствовать о том, что журналист умер в результате травмы, однако врачи нашли изменения, которые стали результатом хронического заболевания.

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