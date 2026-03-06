Ищите и обрящете Аббас Галлямов

6.03.2026, 16:53

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Аббас Галлямов

Это безупречный с политтехнологической точки зрения шаг.

Трамп заявил, что у США есть несколько подходящих кандидатов на пост главы нового Ирана из числа его нынешних руководителей. По его словам, американские военные внимательно следят за тем, чтобы случайно их не убить.

Это безупречный с политтехнологической точки зрения шаг. Теперь любой, кого не убили, – на подозрении: «А не на него ли положил глаз Трамп?»

И ведь главное не скажешь, что он врёт. В Венесуэле США разыграли именно такую комбинацию. Американским кандидатом оказалась второй человек в государстве.

И фактор царящей в рядах иранского истеблишмента паранойи тоже нельзя недооценивать. На днях они арестовали руководителя «Кудс» – ключевого структурного подразделения КСИР. Заподозрили его в том, что он агент «Моссада». Повод для подозрений? Его сомнительная живучесть. Уже несколько раз было так, что других участников совещаний с его участием ликвидировали, а его нет.

В общем, дорогие аятоллы, ищите и обрящете.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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