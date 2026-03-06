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Z-пропагандист: Россия зашла в тупик на фронте

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  • 6.03.2026, 17:23
  • 12,658
Z-пропагандист: Россия зашла в тупик на фронте

Настроения оккупантов откровенно мрачные.

Оккупационная армия РФ не в состоянии захватить весь Донбасс. Наступательный потенциал утрачен, на фронте тупик.

Об этом откровенно рассказал популярный российский Z-канал «КОГДА ЗАПЕЛИ ПУШКИ | КЗП», передает «Диалог».

Он опубликовал письмо, которое получил от российских оккупантов с передовой. И настроения там откровенно мрачные. Они пишут о «тупике», огромных потерях из-за украинских дронов и неспособности вести наступление.

«На фронте (все очень плохо — ред.). Погода стала хорошей. В Покровске и Мирнограде ротацию сделать невозможно: все подходы под дронами. Тяжело заходить к своим же. На фронте тупик. Одни поля многокилометровые на Доброполье. Я не знаю, как до Краматорска идти 100 км полей, если фронт тупо стал. До Доброполья дойти невозможно, а то до Краматорска. Там чистые поля, негде спрятаться толком. И шлют на убой. Лучше бы они эти укрепы «Искандерами» и «Шахедами» разбирали, а не долбили энергосистему Украины в надежде, что она сдастся. Она не сдастся, и это давно всем понятно. Эти переговоры тупо катание ватой», — говорится в письме российских военных.

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