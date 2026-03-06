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Израиль ударил по высокопоставленному иранскому командиру

  • 6.03.2026, 18:05
  • 3,354
Израиль ударил по высокопоставленному иранскому командиру

ЦАХАЛ обещает скоро раскрыть детали.

Армия обороны Израиля заявила об ударе по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа в пятницу, 6 марта.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по высокопоставленному командиру иранского режима в Тегеране. Детали позже», — отметили в заметке.

The Guardian, ссылаясь на израильского чиновника, сообщила, что в Израиле считают, что совместная военная операция с США против Ирана прошла «гораздо успешнее, чем ожидалось».

По данным чиновников США и Израиля, их силы фактически установили контроль над небом над Тегераном, уничтожив большинство систем ПВО и пусковых установок Ирана.

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