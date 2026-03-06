«Кремль готовится к социальному взрыву» 12 6.03.2026, 18:25

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Z-пропагандист рассказал, почему в России хотят заблокировать Telegram.

Острый экономический кризис, в который скатывается РФ, заставляет Кремль идти на рискованные меры. Возможность социального взрыва огромна.

Такое мнение в своем блоге высказал Максим Калашников — российский Z-блогер и близкий друг военного преступника Игоря Стрелкова, пишет «Диалог».

Калашников обратил внимание на огромную дыру, которая растет в бюджете РФ. Он не скрывает: это результат войны на истощение, в которой увязла РФ.

«У нас тут разрастается дыра в бюджете по мере затягивания войны, о чем мы предупреждали. Нельзя было допускать затягивания войны… Помимо плановых показателей, есть масса еще затрат на помощь госкорпорациям и прочим. Все это нарастает угрожающими темпами. Нефтегазовые доходы падают. Подъем налогов не дал эффекта», — рассказал Калашников.

По его данным, Кремль готовит две очень непопулярные меры, чтобы сдержать обвал экономики и продолжить войну. Речь идет о заморозке банковских вкладов россиян. Также власти РФ могут обязать бюджетников отдавать значительную часть зарплаты на войну. Именно с этим, с его слов, связана срочная блокировка мессенджера Telegram: в Кремле боятся социального взрыва и бунтов.

«Сейчас бродят слухи о том, что вроде как вклады населения в банках будут превращены в облигации. Это очень опасно! Политически опасно, социально опасно. И сейчас, я смотрю, начали муссироваться слухи о том, что бюджетников и силовиков могут обязать 10–15% зарплаты получать в виде облигаций государственного займа. Это тоже крайне опасный шаг. Возможен эксцесс. Выключай Telegram, не выключай — это не спасет от этих эксцессов», — констатировал Z-патриот.

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