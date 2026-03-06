Белорусы шокированы ценами на популярный овощ 7 6.03.2026, 18:33

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Дороже, чем в США.

Цены на продукты бывают разные. Что интересно, летом и по осени кабачки раздают чуть ли не даром. Многие белорусские дачники даже не знают, куда их девать.

А вот в несезон — в начале весны — ценник на них может удивить и даже шокировать.

В Threads разгорелась определенная дискуссия насчет этого овоща, пишет tochka.by.

Автор Jena_bunshi выложила фотографию с ценником кабачков и задалась вопросом:

«Нет уж, давайте… вместе. Я начну: как вам кабачки по $10 за кило?»

Судя по фото, в одном из белорусских магазинов они стоят 26,99 рублей за 1 кг. Выращены овощи в Турции. Также, скорее всего, есть еще цукини по 29,99 рублей.

Пользовательница Golubika_svt сразу предположила:

«Возможно, ответ очень прост и на поверхности. Сейчас сезон кабачков?»

А вот pawietramusic считает, что в «такие моменты начинаешь ценить кабачки от родственников летом».

Также комментатор Mayaoneone подумала, что речь про Америку:

«Ааааа, жесть! Я думала, в США!! Это уже слишком!»

Также девушка привела пример, что в магазине в Штатах кабачки стоят дешевле.

«Я в „Волмарте“ видела штуку за $0,89», — резюмировала она.

Автор поста ехидно ответила:

«Это Беларусь, детка!»

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