Белорусы шокированы ценами на популярный овощ

Белорусы шокированы ценами на популярный овощ7
- 6.03.2026, 18:33
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Дороже, чем в США.
Цены на продукты бывают разные. Что интересно, летом и по осени кабачки раздают чуть ли не даром. Многие белорусские дачники даже не знают, куда их девать.
А вот в несезон — в начале весны — ценник на них может удивить и даже шокировать.
В Threads разгорелась определенная дискуссия насчет этого овоща, пишет tochka.by.
Автор Jena_bunshi выложила фотографию с ценником кабачков и задалась вопросом:
«Нет уж, давайте… вместе. Я начну: как вам кабачки по $10 за кило?»
Судя по фото, в одном из белорусских магазинов они стоят 26,99 рублей за 1 кг. Выращены овощи в Турции. Также, скорее всего, есть еще цукини по 29,99 рублей.
Пользовательница Golubika_svt сразу предположила:
«Возможно, ответ очень прост и на поверхности. Сейчас сезон кабачков?»
А вот pawietramusic считает, что в «такие моменты начинаешь ценить кабачки от родственников летом».
Также комментатор Mayaoneone подумала, что речь про Америку:
«Ааааа, жесть! Я думала, в США!! Это уже слишком!»
Также девушка привела пример, что в магазине в Штатах кабачки стоят дешевле.
«Я в „Волмарте“ видела штуку за $0,89», — резюмировала она.
Автор поста ехидно ответила:
«Это Беларусь, детка!»